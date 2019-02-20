Что такое ипотечные каникулы

ТАСС-ДОСЬЕ. 20 февраля 2019 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, которые временно лишились дохода и не могут продолжать выплаты по кредиту. По словам Путина, это даст возможность заемщикам сохранить единственное жилье, а платежи по кредиту передвинуть на более поздний срок.

Что такое ипотека и ипотечные каникулы

Ипотека (ипотечный кредит) - банковский кредит, предоставляемый под залог недвижимости. В России чаще всего объектом залога является вновь покупаемое жилье.

Ипотечные каникулы - одна из форм реструктуризации кредита, отсрочка по погашению платежей, которую банк предоставляет заемщику на определенный срок. Каникулы не предусматривают сокращения общих выплат по кредиту, но предполагают продление периода его погашения или увеличение размера последующих платежей.

Инициатива Центробанка РФ об ипотечных каникулах

4 сентября 2018 года, выступая на пресс-конференции в Сочи, председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанк считает необходимым предоставить заемщикам право реструктуризации кредита в случае потери работы. 4 декабря того же года первый зампред Центробанка Сергей Швецов на круглом столе в Совете Федерации предложил ввести в стандарт ипотеки в России возможность для граждан временно отказаться от выплаты по ипотечному кредиту. Банком России были разработаны поправки в закон "О потребительском кредите (займе)" в части предоставления заемщику права на изменение графика платежей.

Согласно документу, заемщик может обратиться в банк с заявлением о реструктуризации ипотеки, если сумма его займа не превышает 10 млн рублей, а с момента оформления ипотеки прошло более одного года. Также период просрочки по платежу не должен превышать 60 дней подряд. Еще одно обязательное требование - среднемесячный доход семьи заемщика, рассчитанный за три месяца, должен снизиться минимум на 30%. Законопроект предусматривает, что кредитор будет обязан в течение десяти дней обеспечить возможность заемщику заключить соглашение об уменьшении размера обязательных платежей на срок от шести месяцев до одного года. Законопроект был вынесен на рассмотрение банковским сообществом.

12 февраля 2019 года во время обсуждения в Казани нацпроекта "Жилье и городская среда" президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу о введении ипотечных каникул.

Международный опыт

Практически во всех странах с развитой банковской системой для заемщика, оказавшегося в трудной ситуации, существуют различные варианты рассрочки платежа. Так, в Великобритании ипотечные каникулы для такой категории граждан предоставляются всеми банками. В зависимости от обстоятельств, в которых оказался заемщик, а также при условии отсутствия у него задолженности по кредиту, перерыв в выплатах может составлять до шести месяцев. В особых случаях кредиторы позволяют взять отсрочку до 12 месяцев. В некоторых банках ипотечные каникулы можно взять только в том случае, если соотношение неоплаченного кредита к стоимости имущества ниже 80%.

В Германии банки, выдающие ипотечные кредиты, имеют специальные программы по отсрочке платежей. Ими могут воспользоваться граждане, столкнувшиеся с временным снижением дохода или оказавшиеся в другой сложной финансовой ситуации. Конкретные условия включения заемщика в такую программу обговариваются клиентом со своим банком.

В Ирландии ипотечные каникулы предоставляются не во всех банках. Некоторые кредиторы позволяют сделать перерыв заемщикам, испытывающим определенные сложности (например, тем, кто вынужден делать срочный ремонт, оплачивать обучение или находится в отпуске по беременности и родам). Отсрочка выплат по кредиту может составлять до шести месяцев, прекращение выплат процентов - до 12 месяцев.

Во Франции для должника, находящегося в сложной ситуации, включая потерю работы, предусмотрена возможность моратория на выплаты по любому кредиту, в том числе по ипотеке. Заемщик может обратиться в Комиссию по вопросам задолженности (действует в каждом округе, орган Банка Франции), которая будет действовать от его имени в ходе переговоров с банком. Максимальный срок приостановки выплат - 24 месяца. Однако комиссия может настоять на продаже ипотечной квартиры, если у должника есть другое жилье. Если в конце отсрочки должник остается неплатежеспособным, то комиссия может рекомендовать частично аннулировать долг.

Во всех странах, банки которых предоставляют отсрочки по ипотечным выплатам, проценты по кредиту во время каникул продолжают начисляться, и таким образом конечная стоимость ипотеки растет.