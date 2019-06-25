Росстат планирует оптимизировать работу сотрудников и усилить контроль в регионах

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Росстат планирует оптимизировать работу сотрудников, а также усилить контроль в региональных отделениях. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава статистического ведомства Павел Малков.

"Мы смотрим все производственные процессы внутри центрального аппарата Росстата, а также в Мосгорстате и в Мособлстате. Анализируем все это, ищем непродуктивные действия, проблемы и потери, на что люди тратят свое время, и потом все процессы пересобираем заново. После того, как закончим эту работу и внедрим изменения в Мосгорстате и в Мособлстате, по итогам сформируем типовую модель процессов и распространим ее на все остальные регионы, как единый стандарт", - сообщил Малков.

По его словам, региональным отделениям нужно уделять намного больше внимания. "Один из моих заместителей будет целиком отвечать за внедрение единой организационной и технологической политики в региональных отделениях", - добавил он.

Проект по оптимизации работы сотрудников носит название "РостСтат". Проект поможет выявить, на что сотрудник тратит свое время и какие операции можно автоматизировать, чтобы улучшить работу ведомства.

"Это очень большой и интересный проект, один из моих личных приоритетов. А попутно выявляются интересные люди, лидеры изменений, которые активно участвуют в проекте, готовы развиваться сами и улучшать Росстат. Это наш золотой кадровый резерв", - заключил Малков.