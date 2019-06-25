Boeing разместил непроданные 737 MAX на парковке для машин сотрудников

ТАСС, 25 июня. /ТАСС/. Корпорация Boeing вынуждена из-за нехватки места для непроданных самолетов модели 737 MAX размещать их на парковках для машин сотрудников.

"Мы используем ресурсы всего предприятия Boeing во время паузы в поставках 737 MAX, включая наши производственные объекты в Пьюджет-Саунд, Сан-Антонио и Мозес-Лейк", - цитирует издание Business Insider представителя корпорации Пола Бергмана. По его словам, размещение воздушных судов на автомобильных парковках "является частью плана по управлению материально-техническими ресурсами компании".

Как в мае сообщало агентство Bloomberg, корпорация ежемесячно тратит около $2 тыс. на обеспечение каждого самолета парковочным местом.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек.

Глава Boeing Деннис Меленберг признал, что на борту двух самолетов 737 MAX имел место сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) перед тем, как они разбились. Многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.