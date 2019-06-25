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Глава Альфа-банка: огосударствление банковского сектора не препятствует развитию банка

По словам Владимира Верхошинского, финансовая организация чувствует себя "уверенно и комфортно"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Огосударствление банковского сектора не препятствует развитию Альфа-банка, заявил в интервью ТАСС глава банка Владимир Верхошинский.

"Глобально, огосударствление сектора не мешает Альфа-банку чувствовать себя уверенно и комфортно. С точки зрения репутации, в России три банковских бренда имеют примерно одинаковый в восприятии клиентов уровень надежности. Это два государственных банка и Альфа-банк", - сказал он.

В России, по словам главы банка, неважно, государственные или частные, розничные или универсальные банки конкурируют между собой, в любом случае выигрывает клиент.

"Если говорить о цифровой трансформации, опять же, в России есть счетное количество банков, которые, конкурируя друг с другом, двигают рынок вперед - в то самое состояние 20-летнего отрыва от США, 10-летнего отрыва от Европы и Японии", - отметил он.

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