Глава Альфа-банка: огосударствление банковского сектора не мешает нам комфортно работать

Центробанк активно принимает меры для охлаждения бурного роста потребительского кредитования в России, и банки ищут новые точки роста. О том, как дальше будет развиваться банковский бизнес, как чувствуют себя крупнейшие частные кредитные организации на фоне растущей доли государства и сколько банков нужно российской экономике в интервью ТАСС рассказал главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский. — Владимир, у группы "Альфа-банк" 2018 год был хорошим, какие целевые показатели вы ставите на этот год? — Согласно МСФО, чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" за 2018 год выросла более чем в 1,6 раза. В текущем году мы планируем вновь показать устойчивую прибыль. Оставаясь на пути удвоения рыночной доли (до 8−9%), мы нацелены на почти 20-процентный рост кредитного портфеля. По итогам 2019 года он достигнет 2,5 трлн рублей. Наибольший рост ожидаем в розничном сегменте — на 50%, до 600 млрд рублей. В кредитовании малого и среднего бизнеса — на 36%, до 250 млрд рублей. — Но в первом квартале по МСФО банк показал убыток 22,7 млрд рублей. — Это всего лишь эффект переоценки валютных активов и баланса банка. По стандартам РСБУ Альфа-банк показал прибыль за тот же период в размере 45 млрд рублей. Основные источники нашей прибыли — чистые процентные и чистые комиссионные доходы. Первые увеличились по МСФО на 15,6%, вторые — на 1,9%. — Сейчас Центробанк активно охлаждает потребительское кредитование. А оно, как известно, является одной из немногих точек роста для банковского бизнеса в настоящий момент. Как это отразится на перспективах рынка?

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— Ситуация этого года пока не выглядит кризисной. Во-первых, розничные кредиты в России составляют 14% ВВП, это не самый высокий показатель на фоне других стран. Во-вторых, быстрый рост этого рынка до последнего времени обеспечивался ипотечным кредитованием, которое откровенно мало развито в России. Для сравнения, в России ипотека составляет 6%, в США — 70% ВВП. Стремление регулятора обезопасить рынок абсолютно правильно. Так, рынок розничных кредитов растет на 22−24% в год, то есть почти на 20% в реальном выражении, опережая рост депозитной базы, что означает постепенное накопление рисков. В следующем году банки, наименее профессиональные в кредитовании физических лиц, могут показать ухудшение показателей. Но я надеюсь, что динамика снижения платежеспособности населения будет не резкой, а "ползучей". При этом банки-лидеры смогут сохранить приемлемое качество своих портфелей, забирая лучших заемщиков и эффективно работая с возвратом задолженности. — Насколько эта ситуация повлияет на планы Альфа-банка? — Мы считаем текущую среду адекватной для наращивания доли Альфа-банка с учетом нашей качественной кредитной экспертизы и низкорисковой стратегии. Уровень "просрочки" у нас один из самых низких на рынке — как в розничном, так и в корпоративном сегменте. По итогам 2018 года доля просроченных кредитов свыше 90 дней в совокупном кредитном портфеле Альфа-банка снизилась до 1,4%, по сравнению с 2,3% годом ранее.

Мы подходим очень избирательно к той категории клиентов, с которыми хотим работать. 80% продаж делаем по собственной клиентской базе, с хорошим запасом маржи. Это заемщики, которых мы понимаем. Рост ради роста — точно не наша история

Сейчас доля Альфа-банка на рынке кредитования — от 3% до 4% в зависимости от сегмента. Это значит, что на каждый рубль Альфа-Банка на рынке есть в 30 раз больший бизнес. Мы можем себе позволить выбирать те кредиты и тех клиентов, которых хотим, и продолжать расти даже в случае ухудшения общерыночного тренда (хотя, безусловно, уже не такими темпами). — Как вы оцениваете идею ЦБ притормозить кредитование крупных заемщиков через повышение коэффициентов риска?

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— Цель Банка России понятна: побудить крупнейшие компании более ответственно подходить к своей долговой нагрузке. На наш взгляд, вопрос с макропруденциальным регулированием в корпоративном сегменте можно решить за счет более широкого внедрения IRB-подхода, при котором кредитование высокорисковых заемщиков потребует от банков больше регуляторного капитала. То есть IRB-подход станет экономическим стимулом для того, чтобы банки более взвешенно оценивали кредитный риск и сами создавали буферы капитала при финансировании заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Это послужит устойчивости как крупного корпоративного бизнеса, так и банковской системы. — С осени также будет введен коэффициент предельной долговой нагрузки для граждан. Какого влияния на рынок вы ожидаете введения данной меры, готовы ли вы к ней? — Эта мера приведет к определенному торможению рынка кредитования, и регулятор добьется своей позитивной цели. Мы готовимся полностью соответствовать всем требованиям Центробанка по предельной долговой нагрузке (ПДН) и начать работать в срок по новым правилам. — Регулятор стремится жестко ограничить ипотеку с маленьким первоначальным взносом. Настолько ли она рискованная? — Да, действительно рискованная. Альфа-банк не выдает ипотеку с первоначальным взносом меньше 15%. А при взносе от 20% мы предлагаем более выгодную ставку, что побуждает клиентов собрать большую сумму. — Вы, наверное, на первоначальный взнос выдаете потребкредиты? — Не выдаем. Не секрет, что часто клиенты в одном банке берут ипотеку, а в другом — потребительский кредит на первоначальный взнос. Альфа-банк это видит — мы в любом случае можем рассчитать общую нагрузку через бюро кредитных историй и другие источники. Хотя в целом риски по ипотеке мы оцениваем как невысокие для банка, несопоставимо более низкие в сравнении с беззалоговым кредитованием. — Недавно регулятор понизил ключевую ставку. Вы сейчас уже как-то готовитесь к понижению ставок по своим продуктам?

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— Мы прогнозировали понижение ключевой ставки и поэтому еще в мае в рамках акции снизили ставки по ипотеке на 0,4−0,8 п. п. — минимальная ставка сейчас 9,79% годовых в рублях. Кроме того, мы понизили ставки по потребительским кредитам. В этом вопросе мы действуем предельно рационально, отталкиваясь от рынка и ориентиров регулятора. Как отметил в своем комментарии Банк России, он не исключает еще двух раундов снижения ключевой ставки в 2019 году. Это дает рынку понимание, что макроэкономическая ситуация стабильна, поэтому мы продолжим тренд на снижение ставок. — Еще недавно ЦБ повысил отчисления в ФОР по валютным вкладам. Не собираетесь ли вы повышать в связи с этим ставки по валютным вкладам? Как будете менять ставки дальше? — Я считаю, что повышение отчислений в различные фонды в нынешних условиях скорее зло, чем благо. Получается, что благонадежные банки, которые продолжают нормально вести свою деятельность, обслуживать клиентов, платят за потери и неуспехи тех, кто ведет сомнительный бизнес. Я эту инициативу не поддерживаю. А вот отзыв лицензий у недобросовестных игроков считаю правильным. Мне кажется, для экономики нашего размера вполне достаточно 50−100 банков. — Некоторые из экспертов утверждают, что у нас мало банков и нужно не менее тысячи. — В мире есть несколько разных моделей. Американская модель — множество так называемых комьюнити-банков — в каждом городке или даже университете. Местные этим гордятся, но есть и очевидные минусы. Технологический уровень американских банков — на 20 лет позади российского. В лучшем случае речь идет про оплату карточками Visa и MasterCard с подписями на бумажных чеках. Если посмотреть, с какими программными модулями работают сотрудники американских банков, это почти что "черный экран, зеленый шрифт, курсор". В Альфа-банке внедрен очень современный модуль CRM, это как сравнить "Волка с яйцами" с играми на Sony Play Station. Нынешняя банковская инфраструктура в Америке возникла в 70-х годах и с тех пор недалеко продвинулась вперед. Иными словами, если вы хотите много маленьких банков, будьте готовы, что наряду с их теплотой и близостью вас будет сопровождать низкий уровень технологий и неразвитые продукты. — Есть риск, что эти 50 или 100 банков в России будут государственными… Что вы думаете насчет высокой доли государства в российском банковском секторе? — Глобально огосударствление сектора не мешает Альфа-банку чувствовать себя уверенно и комфортно. С точки зрения репутации в России три банковских бренда имеют примерно одинаковый в восприятии клиентов уровень надежности. Это два государственных банка и Альфа-банк. Мы в этой стране 30 лет, прошли все кризисы, у нас более 5 млн клиентов — физических лиц, полмиллиона — юридических лиц. Если говорить о цифровой трансформации, опять же, в России есть считаное количество банков, которые, конкурируя друг с другом, двигают рынок вперед, в то самое состояние 20-летнего отрыва от США, десятилетнего отрыва от Европы и Японии. И неважно, кто соревнуется, государственные банки или частные, розничные или универсальные — это благо для клиентов. Я считаю, мы живем во время невероятного задора, соревнования между банками и интересных задач. — Вы, кстати, недавно несколько "освежили" бренд. Что было сделано? И почувствовали ли вы какой-то эффект? — Первое — мы актуализировали логотип и шрифты. Вообще, сейчас роль шрифтов и звука становится все выше, роль картинок — ниже. Второе — запустили телевизионную рекламу с нашими новыми амбассадорами бренда — Владимиром Познером и Александром Петровым. Многие рекламодатели все еще делают 30-секундные ролики с длинными историями, с вводной частью, заключительным пэкшотом и т.д. Мы идем в новый формат — это короткие, яркие ролики. По факту, он работает, мы видим рост продаж. Третье — мы запустили новую платформу анализа потребительских предпочтений, которая без всяких опросов, фокус-групп дает очень точный результат. — Что касается новых интересных сервисов, вы планируете запускать, например, возможность снятия наличных в терминалах, в магазинах? — Такой сервис интересен в основном монополистам. Мы вообще не за снятие наличных. У нас одна из самых высоких на рынке доля проникновения цифровых сервисов. Наши клиенты — в основном продвинутое городское, современное и молодое население, около 70% активно используют смартфоны. Борьба с наличным оборотом пять лет назад была проблемой, вводились какие-то тарифы. Сегодня наша инфраструктура и партнерская банкоматная сеть спокойно закрывают эту потребность клиентов. При этом доля безналичных операций стремительно растет — более 90% платежей в системах Альфа-банка проходит в онлайне, и не только в рознице: в сегменте среднего бизнеса 75% клиентов совершает операции через интернет- и мобильный банк, в малом бизнесе эта доля превышает 80%. К 2021 году мы станем первым в России безбумажным универсальным банком. — С недавних пор крупнейшие банки подключились к Системе быстрых платежей (СБП) ЦБ РФ, как у вас растут объемы?

Мы очень поддерживаем эту систему. Я считаю, что она демонополизирует рынок, и это прорывная технология, которая в перспективе приведет к снижению межбанковских барьеров как в части стоимости перевода, так и простоты его совершения

В первую очередь от нее выигрывают клиенты. Это видно даже по статистике запуска системы. Несмотря на то, что мы пока не продвигаем активно эту услугу, число переводов наших клиентов через СБП растет на каждую неделю на 25−30%, это при том, что к системе успело подключиться только 14 банков. — Альфа-банк, наверное, в числе первых будет QR-код тестировать и остальные новые направления СБП?

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— Да, мы планируем участвовать в тестировании сервиса платежей по QR-кодам через систему быстрых платежей в августе 2019 года. Это новый сервис, который в перспективе позволит существенно сократить расходы ретейла и несомненно повлияет на рынок эквайринга. В первую очередь он позволит упростить процедуру безналичных платежей, особенно для микро- и малого бизнеса. Мы традиционно одними из первых внедряем все инновационные технологии ЦБ. IT-платформа Альфа-банка быстрая и гибкая, что позволяет нам быстро делать любые пилоты. Другой актуальный сейчас вопрос — тарификация платежей по QR-коду. — Некоторые участники банковского рынка отмечают, что есть киберриски в Системе быстрых платежей. Как вы считаете, она безопасна абсолютно или есть какие-то недочеты все-таки? — Риски возрастают пропорционально возможностям, но надо понимать, любая безопасность — это соревнование технологий защиты и нападения, и это непрерывный процесс. Даже если риски не растут, преступники постоянно разрабатывают новые схемы и технологии атак, соответственно, и банки занимаются постоянным развитием своих систем защиты. Я думаю, что в СБП тоже возможны какие-то недочеты, но они будут выявляться и совершенствоваться банками совместно с регулятором. — Что вы думаете о тарифной политике СБП за платежи физических лиц в адрес юридических (C2B-платежи), который будет взиматься с магазинов при оплате товаров через QR-код, на уровне 0,4%? — Такие тарифы существенно ниже, чем сейчас по интерченджу. Это внесет раскол среди банков и создаст риски для внедрения всей системы быстрых платежей, не только ее C2B-части, но и в P2P (перевод средств между физлицами). Понятно, что некоторые игроки могут этим расколом воспользоваться, подливать масла в огонь. Потеряв в доходах, банки не смогут давать такие, как сейчас, кэшбэки и другие разновидности бонусов по программам лояльности. То есть если проиграют банки — проиграют и клиенты. Зачем это нужно регулятору, я не понимаю. По факту вырастут только доходы розничных сетей. — ЦБ же с профессиональным сообществом, с вами обсуждает этот вопрос? — Конечно, диалог ведется, у меня есть только благодарность к тому, как он построен.

Центральный банк работает в очень плотном взаимодействии с бизнес-сообществом. И я надеюсь, что тема тарификации не закрыта, здравый смысл и интересы клиентов восторжествуют