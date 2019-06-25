Эксперты назвали причины роста цен на золото

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Стоимость золота растет из-за стремления игроков на рынке застраховать себя от долларовой инфляции, полагают опрошенные ТАСС эксперты. Они также считают, что на рост спроса на драгметалл повлияли и обострившиеся отношения межу Вашингтоном и Тегераном, а также монетарная политика США. Золото традиционно считается более надежным активом, спрос на него растет на фоне усиления политических рисков. Стоимость золота с немедленной поставкой на Лондонской бирже в понедельник, 24 июня, подскочила к моменту закрытия торгов на 1,4% - до $1439,2 за унцию, достигнув шестилетнего максимума. Опрошенные ТАСС аналитики полагают, что за резким подорожанием золота стоят фундаментальные, спекулятивные и технические факторы. Спрос и цены подскочили Аналитик управления операций на российском фондовом рынке инвесткомпании "Фридом Финанс" Александр Осин полагает, что рост спроса на золото начался после июньского заседания ФРС, но был спровоцирован не краткосрочными факторами, а средне и долгосрочной тенденцией, связанной с монетарной политикой США и получившей развитие после встречи американского регулятора.

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"Рынок сейчас настроен на снижение курса доллара в долгосрочном периоде. Поэтому, после того, как ФРС объявила о сохранении ставки, в целом - без изменения кредитно-монетарной политики, игроки решили, что причин покупать USD нет", - пояснил он. Главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов также считает, что ключевой фактор роста цены на золото в последние несколько дней - это изменение риторики ФРС и надежда рынка на возобновление цикла снижения процентных ставок, а также слабеющий на этом фоне доллар. Поддержку ценам на золото оказывает и приток инвесторов в "золотые" ETF (Биржевой инвестиционный фонд), добавил он. В свою очередь главный трейдер ИК "Велес Капитал" Ярослав Калугин также называет основной причиной роста золота резкое снижение доходностей облигаций США, вызванное ожиданиями снижения ставок со стороны ФРС. Он добавил, что триггером может служить и обострение торговых противоречий между США и Китаем. Санкции в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи и его окружения, введенные Вашингтоном накануне, в том числе повлияли на рост спроса на золото, считает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Санкции усилили градус опасений перерастания напряженности между двумя странами в русло милитаризованного конфликта, когда риск военных действий - традиционный и наиболее сильный драйвер для золота, в котором инвесторы ищут убежище, отметил он. Прогнозы дальнейшего спроса на золото Осин из "Фридом Финанс" считает, что рост цен на золото в ближайшие несколько кварталов продолжится. То, что золото будет пользоваться спросом, несмотря на достижение максимальной отметки с мая 2013 года, считают и в Промсвязьбанке. Там не исключают движения выше $1450 за унцию с тестом уровня в $1490-1500.