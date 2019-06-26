Трамп назвал возможным сокращение экономического взаимодействия между США и Китаем

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность частичного сворачивания экономических связей между США и Китаем, если страны не смогут достичь договоренности по торговле. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала Fox Business .

Американскому лидеру был задан вопрос о том, какие действия он может предпринять, если Вашингтону и Пекину не удастся решить спорные вопросы по торговле. "Мой план "Б" по Китаю - ежемесячно взимать миллиарды и миллиарды долларов, и мы будем вести все меньше и меньше дел с ними", - сказал он. Трамп также не исключил введения новых пошлин на китайские товары.

При этом Трамп не исключил, что в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Осаке удастся достичь торгового соглашения и избежать введения Вашингтоном дополнительных пошлин на китайские товары.

Хуже Китая

Однако, по его словам, страны Евросоюза поступают с Соединенными Штатами хуже Китая. "Европейцы пользуются нами, я серьезно, хуже Китая. Их торговые барьеры хуже, чем у Китая <...> Европа поступает с нами очень плохо", - сказал он.

"Вьетнам пользуется нами даже больше, чем Китай, - продолжал Трамп. - Так что это очень интересная ситуация", - подчеркнул глава администрации США.

В связи с этим его попросили уточнить, намерено ли американское правительство начать вводить таможенные пошлины на товары и услуги, импортируемые из Вьетнама. Прямого ответа на этот вопрос Трамп не дал. "Ну, мы ведем обсуждения с Вьетнамом. Вьетнам намного меньше Китая, но злоупотребляет практически больше всех остальных", - сказал американский лидер.