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Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"

Механизм компенсации потерь по "Дружбе" будет общим для всех экспортеров

В "Транснефти" заявили, что вопрос эксклюзивности по выплатам не стоит

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Механизм урегулирования компенсация по ситуации из-за последствий загрязнения нефтепровода "Дружба" в апреле этого года не менялся и будет общим для всех грузоотправителей. Об этом журналистам сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Дёмин.

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"Механизм урегулирования последствий инцидента общий для всех грузоотправителей, он был озвучен на совещании с грузоотправителями, зарубежными транспортными операторами, нефтетрейдерами 3 июня. Все требования должны быть урегулированы в рамках заключенных договоров. С тех пор других подходов не предлагалось, механизм не менялся и будет общим для всех. Вопрос эксклюзивности по выплатам не стоит", - сказал он, комментируя информацию агентства Reuters о том, что партнеры договорились о механизме компенсации потерь казахстанской стороны.

Дёмин напомнил, что подсчет потерь будет вестись предположительно до конца лета. При этом он отметил, что "официальных требований к компаниям группы "Транснефть" пока не поступало".

Reuters сообщал, что Россия выплатит Казахстану фиксированную компенсацию за загрязнение нефти в нефтепроводе "Дружба", размер будет определен в долларах за каждый баррель нефти.

Ранее сообщалось, что Казахстан получил около 590 тыс. тонн некондиционной нефти из ответвления трубопровода "Дружба" в сторону Усть-Луги. Однако в конце июня "КазТрансОйл" и "Транснефть" достигли договоренности о компенсации.

Как пояснил генеральный директор АО "КазТрансОйл" Димаш Досанов, со стороны "Транснефти" был предложен механизм компенсации, который существенно упростит расчеты и выплаты за некондиционную нефть. Детали механизма и сумма выплат будут представлены "Транснефтью" заинтересованным сторонам в установленном порядке.

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РоссияСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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