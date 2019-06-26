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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

Reuters: сертификационный полет Boeing 737 MAX отложили из-за нового источника риска

С чем именно связан риск, агентство не уточняет
Самолет Boeing 737 MAX AP Photo/Ted S. Warren
Описание
Самолет Boeing 737 MAX
© AP Photo/Ted S. Warren

ТАСС, 26 июня. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в конструкции самолетов семейства Boeing 737 MAX, полеты которых приостановлены после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источник.

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По его данным, новый риск для Boeing 737 MAX, характер которого пока не уточняется, был обнаружен в ходе проведения испытания на тренажере на прошлой неделе. Американский регулятор предписал производителю самолета устранить этот источник опасности.

Из-за обнаружения новой неполадки проведение сертификационного испытательного полета Boeing 737 MAX, необходимого для получения разрешения на эксплуатацию самолета, не сможет состояться по крайней мере до 8 июля.

10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion  в Индонезии погибли 189 человек. После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

Теги
СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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