Reuters: United Airlines запретила полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Американская авиакомпания United Airlines в среду решила изъять из своего графика воздушного сообщения самолеты Boeing 737 MAX до 3 сентября. Об этом сообщило информационное агентство Reuters .

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По его данным, такая мера приведет к отмене около 1,9 тыс. рейсов авиаперевозчика только в августе. United Airlines пока не опубликовала заявление на этот счет.

Авиакомпания Southwest Airlines ранее в этом месяце продлила запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX с 5 августа до 2 сентября текущего года. Данное решение предусматривает отмену в среднем около 100 авиарейсов каждый день. Ранее об аналогичном шаге объявила авиакомпания American Airlines. Она продлила запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX с 19 августа до 3 сентября текущего года.

В прошлом месяце руководство компании Boeing сообщило, что не связано конкретными временными рамками в вопросе возобновления эксплуатации самолетов серии 737 MAX.