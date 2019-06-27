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ФАС может принять меры к "Открытию" за слоганы об участии государства в капитале банка

Речь идет о слоганах "надежный государственный банк непрерывных улучшений" и "надежный государственный банк нашего времени"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. ФАС может принять меры в связи с использованием банком "Открытие" слоганов "надежный государственный банк непрерывных улучшений" и "надежный государственный банк нашего времени", сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время в связи с использованием банком "Открытие" слоганов "надежный государственный банк непрерывных улучшений" и "надежный государственный банк нашего времени" ФАС России рассматривает вопрос о применении мер антимонопольного реагирования", - сказал представитель пресс-службы ФАС.

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