Reuters: полеты Boeing 737 MAX возобновятся не ранее октября из-за новой неполадки

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Авиастроительный концерн Boeing устранит новый потенциальный источник риска в конструкции самолетов семейства 737 MAX не ранее октября этого года. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источник в руководстве Boeing.

По его данным, после устранения неполадки Федеральное авиационное управление (ФАУ) США должно будет провести ряд проверок и сертификационный испытательный полет обновленного Boeing 737 MAX. Этот процесс может занять "по меньшей мере от двух до трех недель". Таким образом, полеты лайнера могут быть возобновлены не ранее октября, что значительно позже сроков, намеченных авиакомпаниями, в парке которых числится данная модель самолета.

Ранее сообщалось о том, что в ходе проведения испытаний на тренажере на прошлой неделе эксперты ФАУ выявили новый потенциальный источник риска в конструкции самолетов семейства Boeing 737 MAX. Недочет, по информации Reuters, заключается в том, что в ситуации, когда определенная ошибка в работе процессора спровоцировала неуправляемое смещение хвоста самолета в горизонтальной оси, пилотам потребовалось слишком много времени, чтобы заметить неполадку. Американский регулятор предписал производителю самолета устранить этот источник опасности.

10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек.

После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии. Глава Boeing Деннис Меленберг признал, что на борту двух самолетов 737 MAX перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - "Система улучшения характеристик маневренности").