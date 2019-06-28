Титов получил обращение от основателя компании "Рольф" Петрова

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов получил обращение от основателя компании "Рольф" Сергея Петрова, ставшего фигурантом уголовного дела, сообщили ТАСС в пресс-службе омбудсмена.

"Сегодня от Петрова поступила жалоба на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов. Юристы знакомятся с ней", - сказал собеседник агентства.

В четверг СК возбудил уголовное дело в отношении основателя и владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей компании. Они подозреваются в выводе за рубеж 4 млрд рублей. Фигурантам дела может грозить до 10 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей. В пятницу стало известно о задержании директора департамента анализа и развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро. Сам Петров сообщил ТАСС, что в настоящее время находится не в России.