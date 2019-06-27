Обыски в офисах компании "Рольф" в Москве и Петербурге. Главное

27 июня в автосалонах "Рольф" в Москве и Петербурге прошли обыски, в которых принимали участие представители СК и ФСБ. В отношении владельца компании Сергея Петрова и некоторых других ее руководителей завели уголовное дело.
Что произошло
27 июня сотрудники СК и ФСБ пришли с обысками в автосалоны "Рольф" в Москве и Петербурге.
В частности, правоохранители обыскивали центральный офис компании на Алтуфьевском шоссе.
В чем подозревают компанию
СК возбудил в отношении основателя и владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей.
Им грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.
Реакция на обыски
В компании заявили, что обыски не связаны с ее операционной деятельностью.
Как добавили представители "Рольф", несмотря на проверки все дилерские центры продолжают работу.
Что известно о Сергее Петрове
Состояние Петрова в 2019 году, по оценке Forbes, составило $900 млн, он занял 114-е место в списке 200 богатейших бизнесменов страны.
В 2004 году Петров покинул пост президента компании. В 2007 и 2011 годах избирался депутатом Госдумы от "Справедливой России", в 2016 году в выборах Госдумы VII созыва бизнесмен решил не участвовать.