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Обыски в офисах компании "Рольф" в Москве и Петербурге. Главное

27 июня в автосалонах "Рольф" в Москве и Петербурге прошли обыски, в которых принимали участие представители СК и ФСБ. В отношении владельца компании Сергея Петрова и некоторых других ее руководителей завели уголовное дело.

Что произошло

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27 июня сотрудники СК и ФСБ пришли с обысками в автосалоны "Рольф" в Москве и Петербурге.

В частности, правоохранители обыскивали центральный офис компании на Алтуфьевском шоссе.

В чем подозревают компанию

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СК возбудил в отношении основателя и владельца автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. 

Им грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.

Реакция на обыски

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В компании заявили, что обыски не связаны с ее операционной деятельностью.

Как добавили представители "Рольф", несмотря на проверки все дилерские центры продолжают работу. 

Что известно о Сергее Петрове

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Состояние Петрова в 2019 году, по оценке Forbes, составило $900 млн, он занял 114-е место в списке 200 богатейших бизнесменов страны.

В 2004 году Петров покинул пост президента компании. В 2007 и 2011 годах избирался депутатом Госдумы от "Справедливой России", в 2016 году в выборах Госдумы VII созыва бизнесмен решил не участвовать.

 

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