Обыски в офисах компании "Рольф" в Москве и Петербурге. Главное

Состояние Петрова в 2019 году, по оценке Forbes, составило $900 млн, он занял 114-е место в списке 200 богатейших бизнесменов страны.

В 2004 году Петров покинул пост президента компании. В 2007 и 2011 годах избирался депутатом Госдумы от "Справедливой России", в 2016 году в выборах Госдумы VII созыва бизнесмен решил не участвовать.