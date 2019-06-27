Основатель "Рольфа" заявил о намерении обратиться к Титову для защиты

"Мы обратимся. Надо использовать все варианты", - заявил Петров ТАСС.

"Надо, конечно, как-то все-таки останавливать этот вал произвола со стороны силовиков. Мы и так уже лишились большого количества бизнеса. И самое главное, те, кто не лишился бизнеса, - они имеют эту всю картинку перед глазами, они не инвестируют вдолгую", - добавил он.

Основатель "Рольфа" посетовал на методы обращения с бизнесом, которых, по его словам, нет в западных странах. Он напомнил о том, что компания за три года заплатила более 30 млрд рублей налогов, а работают в ней почти 9 тыс. человек, не считая смежников. "Поэтому мы все должны, конечно, попытаться убрать вот этот вот элемент грубых, каких-то нахрапистых нападок, наездов, сразу с обвинительным уклоном", - подчеркнул Петров.

По его мнению, в случае наличия обвинений в отношении бизнеса необходимо судиться и доказывать свою точку зрения. "Мы уверены, что мы правы, что мы ничего не нарушали. Эти деньги [Петрова обвиняют в выводе за рубеж 4 млрд рублей] вообще не ушли никуда, они остались в компании. Это было просто, по-моему, зацикленное такое, закольцованное разруливание какой-то одной ситуации, которая, кстати, тоже вызвана избыточным регулированием", - отметил основатель "Рольфа".

Что касается текущей деятельности компании, по его словам, в первые часы была дестабилизирована работа колл-центра и бухгалтерии, но уже с обеда она действует в нормальном режиме. "Основной удар по центральному офису приходится. Там 50 человек допросили, все кабинеты обыскали. Но он не с клиентами работает, поэтому здесь нет такой дестабилизирующей опасности. Поэтому работа продолжается", - заявил Петров.

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