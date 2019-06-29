Основатель "Рольфа" не связывает дело о выводе 4 млрд рублей с конкурентами и политикой

МОСКВА, 30 июня ./ТАСС/. Основатель "Рольфа" Сергей Петров считает, что возбужденное против него уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей не является заказом конкурентов и напрямую не связано с его политической деятельностью. Об этом он заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы" .

"Это не заказ, - сказал Петров. - Конкуренты или кто-то вряд ли, этот бизнес очень тяжелый. Они его могут разрушить, могут потерять эти миллиарды налогов, могут 10 тыс. безработных еще получить и 40 тыс. врагов еще своих. Но они не смогут управлять".

Он также отметил, что его политическая деятельность лишь косвенно связана с возбуждением уголовного дела. По словам Петрова, в 2014-2015 годах ФСБ прослушивала его разговоры с оппозиционерами, в которых он обмолвился, что выводит деньги из страны, поскольку в России нет возможности инвестировать. При этом речь шла о выводе через дивиденды, а не о незаконном, как восприняли оперативники. Однако с тех пор у следователей появилось желание на основании этой записи "додавить кейс", уверен Петров.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении главы "Рольфа" Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Также были произведены обыски в ряде офисов дилера в Москве и Санкт-Петербурге.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что под видом покупки акций "Рольф Эстейт" по завышенной на 4 млрд рублей стоимости соучастники заключили подложный договор купли-продажи с кипрской компанией "Панабел Лимитед". Эти средства были переведены на счет кипрской компании, а в дальнейшем поступили на счета подконтрольных Сергею Петрову иностранных компаний.