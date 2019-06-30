Комиссия проверяет необоснованный рост цен в подтопленных районах Иркутской области

ИРКУТСК, 30 июня. /ТАСС/. Сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры проводят проверку необоснованного роста цен в подтопленных районах Иркутской области, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе правительства Иркутской области.

Ранее председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол сообщил ТАСС, что из подтопленного Тулуна от местного населения поступала информация о том, что цена на хлеб в городе выросла до 100 рублей за батон. В правительстве Иркутской области назвали это недопустимым и пообещали разобраться с ситуацией совместно с правоохранительными органами.

"Специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, Тулунской межрайонной прокуратуры совместно с представителями службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области проводят контрольные мероприятия по предотвращению необоснованного роста цен на продукты питания. Ведутся рейды", - сообщили в пресс-службе.

Служба потребительского рынка региона работает с торговыми организациями в подтопленных территориях, чтобы исключить случаи завышения цен.