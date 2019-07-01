{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Процентная ставка по потребкредитам ограничивается 1% в день с 1 июля

ЦБ неоднократно выражал обеспокоенность динамикой роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков в этом сегменте

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Процентная ставка по потребительским кредитам законодательно с 1 июля будет ограничена 1% в день. Поправки вступают в силу в ФЗ "О потребительском кредите (займе)" И ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

На эту тему
Что изменится в жизни россиян с июля 2019 года

Это требование не применяется к займам до 10 тыс. рублей, не превышающим 15 дней при следующих условиях: сумма начисленных процентов по такому займу не должна превышать 3300 рублей (то есть 30% от займа) и ежедневная выплата по нему не должна быть больше 220 рублей. Также с 1 июля до 31 декабря 2019 года по договорам со сроком возврата кредита до года, заключенным в этот период, нельзя будет взыскивать сумму, превышающую размер кредита более чем в два раза. С 2020 года нельзя будет потребовать с клиента больше полуторакратного размера займа.

Ранее в ЦБ отмечали, что регулятор наводит порядок на рынке микрокредитования, увеличивая требования к микрофинансовым организациям.

Банк России неоднократно выражал обеспокоенность динамикой роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков в этом сегменте.

ЦБ отмечал, что темпы роста кредитования заметно опережают как рост номинальных доходов, так и заработных плат. Регулятор также не исключал, что может применить меры для сдерживания темпов роста потребительского кредитования, если динамика останется такой же высокой.

Теги
Россия
Молния
Глава Миннефти Ирака считает, что России не нужно вступать в ОПЕК
РФ является лидером стран "не ОПЕК", которые участвуют в ОПЕК+, отметил Тамер аль-Гадбан
Читать полностью