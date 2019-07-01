Процентная ставка по потребкредитам ограничивается 1% в день с 1 июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Процентная ставка по потребительским кредитам законодательно с 1 июля будет ограничена 1% в день. Поправки вступают в силу в ФЗ "О потребительском кредите (займе)" И ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

Это требование не применяется к займам до 10 тыс. рублей, не превышающим 15 дней при следующих условиях: сумма начисленных процентов по такому займу не должна превышать 3300 рублей (то есть 30% от займа) и ежедневная выплата по нему не должна быть больше 220 рублей. Также с 1 июля до 31 декабря 2019 года по договорам со сроком возврата кредита до года, заключенным в этот период, нельзя будет взыскивать сумму, превышающую размер кредита более чем в два раза. С 2020 года нельзя будет потребовать с клиента больше полуторакратного размера займа.

Ранее в ЦБ отмечали, что регулятор наводит порядок на рынке микрокредитования, увеличивая требования к микрофинансовым организациям.

Банк России неоднократно выражал обеспокоенность динамикой роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков в этом сегменте.

ЦБ отмечал, что темпы роста кредитования заметно опережают как рост номинальных доходов, так и заработных плат. Регулятор также не исключал, что может применить меры для сдерживания темпов роста потребительского кредитования, если динамика останется такой же высокой.