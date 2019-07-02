"Известия": Минсельхоз предупредил о росте цен на мясо при доначислении НДС на корма

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства России подвергло критике намерения Минфина доначислить импортерам кормовых добавок налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 4-7 млрд рублей. Как сообщила во вторник газета " Известия ", по прогнозам производителей кормов, мясная продукция может подорожать как минимум на 10%.

29 декабря 2018 года Минфин опубликовал письмо, в котором указывалось, что при ввозе в Россию кормовых добавок следует применять ставку НДС 18%, а с 1 января 2019-го - 20%. Между тем в предыдущих письмах ведомства говорилось, что к этой категории товаров следует применять пониженную ставку НДС в размере 10%. Правительство РФ постановлением от 6 декабря 2018 года включило кормовые добавки в перечень товаров, облагаемых НДС по ставке 10%, однако новая норма вступила в силу с 1 апреля текущего года. Требования Минфина сводятся к доначислению НДС за добавки, ввезенные до этого срока по ставке 10%.

Как информируют "Известия" со ссылкой на протокол совещания Минсельхоза, ведомство выступило против действий министерства финансов. "Применение повышенной ставки на компоненты готового корма негативно повлияет на экономическую эффективность и приведет к удорожанию конечного продукта", - цитирует издание документ. По расчетам Минсельхоза, сумма доначислений составит 4-7 млрд рублей. В ведомстве предлагают внести поправки, распространяющие действие льготной ставки на все добавки, ввезенные с 1 января 2016 года.

В Минфине "Известиям" подтвердили, что считают оправданным применение ставки 10% только с 1 апреля 2019 года. "Правовых оснований для ее применения до этой даты нет", - заявили газете в пресс-службе. В качестве аргумента использования стандартной ставки НДС Минфин приводит три определения Верховного суда РФ, вынесенные в апреле - сентябре 2018 года, согласно которым на кормовые добавки не распространяются льготы по НДС.

Представитель Национального кормового союза, объединяющего крупнейших производителей кормовых добавок, рассказал "Известиям", что Россия импортирует до 90% добавок, используемых для изготовления кормов. В случае доначисления НДС часть производителей комбикормов прекратит существование, а некоторые повысят цены на 5-7%. В результате готовая мясная продукция может подорожать не менее чем на 10%, отмечает издание.