Задержанный на четыре часа рейс "Уральских авиалиний" вылетел в Прагу

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, самолет "Уральских авиалиний" должен был вылететь в Прагу еще в 05:50 мск, однако, отправился в пункт назначения лишь в 10:15 мск.

Ранее в пресс-службе "Уральских авиалиний" сообщили, что в связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на полеты в Чехию авиакомпания "Уральские авиалинии" со 2 июля 2019 года приостановила выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского. По словам источника ТАСС, Чехия ограничила перелеты в связи с отказом согласовать транссибирский перелет Прага - Сеул.

Как сообщил ТАСС гендиректор компании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов, авиакомпания возобновила сообщение с Прагой. По его словам, авиасообщение с Прагой было приостановлено из-за "недопонимания в процессе переговоров российских и чешских авиационных властей".