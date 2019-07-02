"Аэрофлот" 3 июля выполнит все ранее запланированные рейсы между Москвой и Прагой

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. "Аэрофлот" выполнит все ранее запланированные на 3 июля рейсы между Москвой и Прагой, говорится в сообщении компании.

Ранее во вторник стало известно об ограничении авиасообщения с Чехией, в течение дня эти ограничения были сняты.

"В соответствии с решением авиационных властей Российской Федерации и Чешской Республики о временном разрешении возобновить полеты между двумя странами, 3 июля "Аэрофлот" выполнит все рейсы по маршруту Москва - Прага - Москва", - говорится в сообщении. При этом в компании уточнили, что всего на этот день запланировано пять рейсов туда - обратно.