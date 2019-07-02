В МИД Чехии рассчитывают на скорое разрешение проблем в авиасообщении с Россией

ПРАГА, 2 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Чехии рассчитывает на то, что чешское и российское министерства транспорта в ближайшее время урегулируют проблемы с полетами национальных авиакомпаний в небе обеих стран. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении внешнеполитического ведомства.

"МИД выражает сожаление по поводу осложнений, возникших для пассажиров авиарейсов Прага - Сеул и затем Москва - Прага, - отмечается в документе. - МИД надеется, что между министерствами транспорта Чехии и России в ближайшее время будет достигнуто соглашение". В настоящее время действует временное разрешение на полеты российских авиакомпаний в Чехию, срок которого истекает 7 июля 2019 года.

Вместе с тем ответственность за возникшую ситуацию чешское дипломатическое ведомство возложило на российскую сторону. "Основываясь на информации Минтранса Чехии, [сообщаем, что] данная ситуация [с ограничением полетов] возникла после решения российской стороны не продлевать разрешение на перелеты транссибирским транзитом [для самолетов] компании Czech Airlines по маршруту Прага - Сеул - Прага. Временное ограничение полетов российских авиаперевозчиков явилось ответной мерой со стороны Минтранса Чехии", - отмечается в документе.

Ранее стало известно, что "Аэрофлот", согласно решению авиавластей Чехии, сократил число рейсов из Москвы в Прагу с шести до двух в день, лоукостер "Победа" с четверга закрывает полеты из Москвы в Карловы Вары, а "Уральские авиалинии" - из Екатеринбурга в Прагу. По данным источника ТАСС, решение чешской стороны ограничить полеты российских авиакомпаний было связано с тем, что авиавласти двух стран не смогли договориться и согласовать перелет самолета Czech Airlines из Праги в Сеул по транссибирскому маршруту.