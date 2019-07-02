Минсельхоз: производство мяса в России растет, цены на него падают

ТАСС, 2 июля. Минсельхоз отмечает рост производства мяса в России при одновременном падении цен на него. Об этом говорится в сообщении министерства.

Согласно данным мониторинга Минсельхоза, объем промышленного производства мяса в России в январе - мае 2019 года составил 1,11 млн тонн, что на 10,5% больше аналогичного периода 2018 года. За январь - июнь 2019 года производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий, по оценке ведомства, составило 6,8 млн тонн и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось на 1,2%. В том числе в сельхозорганизациях показатель вырос на 1,8%, до 5,6 млн тонн.

Минсельхоз ожидает, что общее производство скота и птицы на убой в живом весе в 2019 году увеличится на 1,8% и составит 15,15 млн тонн. В том числе производство свиней вырастет на 4,1%, птицы - на 0,6%, крупного рогатого скота - на 1,1%.

Как сообщили в Минсельхозе, одновременно наблюдается падение цен на мясную продукцию у сельхозтоваропроизводителей. Так, к 27 июня цена на свиней в живом весе без НДС снизилась к концу декабря 2018 года на 4,7%, до 104,03 рубля/кг, на свинину полутуши - на 5,3%, до 148,74 рубля/кг. Цена на живую птицу без НДС составила 79,89 рубля/кг (-3,2% к концу декабря 2018 года), на мясо птицы (кур) - 102,23 рубля/кг (-13% к концу декабря 2018 года). По данным Росстата, в текущем году падают и потребительские цены на свинину (-1,7%, до 271,35 рубля/кг) и мясо птицы (-4,1%, до 143,73 рубля/кг), напомнили в Минсельхозе.

Ранее газета "Известия" написала, что Минсельхоз России подверг критике намерения Минфина доначислить импортерам кормовых добавок налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 4-7 млрд руб. По прогнозам Национального кормового союза, в случае доначисления налогов мясная продукция может подорожать как минимум на 10%. Заместитель главы ФАС Андрей Цыганов во вторник сообщил журналистам о том, что ведомство планирует изучить рынок мяса в России в связи с возможным ростом цен на продукцию.