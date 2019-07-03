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В Астраханской области создадут крупнейший на Юге России контейнерный хаб

Планируется, что через него будет ежегодно проходить 17-25 млн тонн грузов

АСТРАХАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Власти Астраханской области планируют создать в регионе портовую особую экономическую зону, которая станет частью международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг". В рамках проекта в области появится крупнейший на Юге России контейнерный хаб, сообщил в интервью ТАСС врио губернатора Игорь Бабушкин.

"В регионе формируется портовая особая экономическая зона, которая станет частью международного транспортного коридора "Север - Юг". В порту будет создан крупнейший на Юге России контейнерный хаб. Через МТК должны пойти грузы из Индии, Китая, Юго-Восточной Азии, Африки, стран Ближнего Востока в Европу и обратно - до 17-25 млн тонн в год. Есть поручение президента оперативно доработать вопрос по созданию особой экономической зоны", - сказал Бабушкин.

Создание на Каспийском побережье портовой ОЭЗ обсуждалось 14 мая на совещании по вопросам социально-экономического развития области с участием президента РФ Владимира Путина. В частности, министр финансов РФ Антон Силуанов обратил внимание на то, что ОЭЗ следует создавать под конкретного инвестора и только с финансовыми гарантиями с его стороны.

Президент поручил еще раз проработать этот вопрос, попросив не затягивать его решение. Власти региона рассчитывают, что налоговые преференции и льготы при получении статуса портовой ОЭЗ позволят переориентировать большие грузопотоки и загрузить мощности астраханских портов.

Как сообщалось, инвестиции в ОЭЗ на территории, прилегающей к морскому порту Оля, оцениваются в 75 млрд рублей. Правительством Астраханской области и ООО "Портово-логистическая компания "Каспий" 19 апреля заключено соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта по строительству контейнерного порта в Лиманском районе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь Юрьевич
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