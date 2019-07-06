Ответственную за обработку багажа "дочку" Шереметьево возглавит замгендиректора аэропорта

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Заместитель гендиректора международного аэропорта Шереметьево по работе с персоналом Александра Яковлева возглавит компанию "Шереметьево хэндлинг", руководство которой было уволено после сбоев с выдачей багажа в аэропорту. Об этом пишет в субботу газета "Коммерсантъ".

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О назначении изданию сообщил источник в отрасли, его подтвердили и в самом Шереметьево, уточнив, что Яковлева займет пост и.о. гендиректора "Шереметьево хэндлинг", сохранив за собой нынешнюю должность.

Источники "Коммерсанта" также рассказали, что в субботу в аэропорту состоится совещание с участием главы Минтранса РФ Евгения Дитриха, на котором будут обсуждаться систематические проблемы с выдачей багажа.

На сайте Шереметьево сообщается, что Яковлева заняла пост заместителя гендиректора аэропорта в сентябре 2018 года. До этого она занимала руководящие посты в ряде компаний, включая "Евразхолдинг", "Стройтрансгаз" и "Соллерс".