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Багажный коллапс. Что произошло и как решается проблема с выдачей чемоданов в Шереметьево

© Артем Геодакян/ТАСC

С 1 июня в Шереметьево отмечаются задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров.

Что произошло

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Первые задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов были зафиксированы 1 июня в Шереметьево. В аэропорту связали проблему с повышенной нагрузкой в связи с началом туристического сезона, пообещав решить ее в течение месяца.

Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко заявил, что задержки связаны с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не нехваткой грузчиков, как сообщали СМИ.

Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров.

 

Какие принимаются меры

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В зонах выдачи багажа начали работать дополнительные диспетчеры и супервайзеры. Кроме того, пассажирам, которые ждут багаж более 25 минут с момента постановки самолета на стоянку, будут бесплатно раздавать воду и сэндвичи, а если срок ожидания превышает 30 минут, пассажиры смогут оформить заявление на бесплатную доставку багажа по указанному адресу.

Как отреагировал Минтранс

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Минтранс пообещал жестко отреагировать на проблемы с выдачей багажа, если руководству аэропорта не удастся оперативно разрешить ситуацию. В министерстве рекомендовали Шереметьево при необходимости увеличить персонал "на всех проблемных участках".

Министр транспорта Евгений Дитрих готов на ближайшем заседании совета директоров Шереметьево поставить вопрос о персональной ответственности за эту ситуацию.

 

Теги
РоссияПроблема с выдачей багажа в Шереметьево
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