Багажный коллапс. Что произошло и как решается проблема с выдачей чемоданов в Шереметьево

С 1 июня в Шереметьево отмечаются задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров.
Что произошло
Первые задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов были зафиксированы 1 июня в Шереметьево. В аэропорту связали проблему с повышенной нагрузкой в связи с началом туристического сезона, пообещав решить ее в течение месяца.
Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко заявил, что задержки связаны с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не нехваткой грузчиков, как сообщали СМИ.
Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров.
Какие принимаются меры
В зонах выдачи багажа начали работать дополнительные диспетчеры и супервайзеры. Кроме того, пассажирам, которые ждут багаж более 25 минут с момента постановки самолета на стоянку, будут бесплатно раздавать воду и сэндвичи, а если срок ожидания превышает 30 минут, пассажиры смогут оформить заявление на бесплатную доставку багажа по указанному адресу.
Как отреагировал Минтранс
Минтранс пообещал жестко отреагировать на проблемы с выдачей багажа, если руководству аэропорта не удастся оперативно разрешить ситуацию. В министерстве рекомендовали Шереметьево при необходимости увеличить персонал "на всех проблемных участках".
Министр транспорта Евгений Дитрих готов на ближайшем заседании совета директоров Шереметьево поставить вопрос о персональной ответственности за эту ситуацию.