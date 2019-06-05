Багажный коллапс. Что произошло и как решается проблема с выдачей чемоданов в Шереметьево

Первые задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов были зафиксированы 1 июня в Шереметьево. В аэропорту связали проблему с повышенной нагрузкой в связи с началом туристического сезона, пообещав решить ее в течение месяца.

Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко заявил, что задержки связаны с изменением технологических процессов в обслуживании и обработке багажа, а не нехваткой грузчиков, как сообщали СМИ.

Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров.