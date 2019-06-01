Аэропорт Шереметьево сообщил о задержке при выдаче багажа

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов зафиксированы в субботу в международном аэропорту Шереметьево в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта, распространенном в субботу.

"В настоящее время в международном аэропорту Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов. Это связано с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон", - указано в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что система обработки и транспортировки багажа функционирует в штатном режиме. Принимаются необходимые меры для ускорения выдачи задержанного багажа.

"Стабилизация ситуации планируется в ближайшее время", - отмечено в тексте.