ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Глобальный саммит по производству и индустриализации GMIS-2019 в Екатеринбурге посетят представители 40 стран. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте организатора саммита Росконгресса.

"Более 40 стран заявили о своем участии в саммите по производству и индустриализации, который состоится 9-11 июля в Екатеринбурге. Ожидается, что на саммите самыми многочисленными будут делегации из таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Германия, Австрия, США, Великобритания, Венесуэла и Индия", - говорится в сообщении.

Всего в мероприятии примут участие более 2000 человек, в том числе российские и иностранные официальные лица, руководители крупных компаний, ведущие эксперты и ученые в сфере промышленного производства.

Ранее сообщалось, что саммит GMIS-2019 посетит президент РФ Владимир Путин. Кроме того, от российской стороны в нем примут участие вице-премьеры Дмитрий Козак, Максим Акимов и Юрий Борисов, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также 11 глав субъектов Российской Федерации. Среди зарубежных гостей GMIS - главный исполнительный директор группы, управляющий директор Mubadala Development Company Халдун Халифа аль-Мубарак, вице-президент по экономике, Министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек Эль Аиссами, министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухаил Мохаммед Фарадж Аль Мазруэй.

Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 пройдет в Екатеринбурге с 9 по 11 июля. Организатором выступает фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство.