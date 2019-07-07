Последний самолет российской авиакомпании вылетел из Тбилиси

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU 1893 вылетел в понедельник в Москву из Тбилиси, это следует из данных онлайн-табло международного аэропорта Тбилиси. Это последний рейс российской авиакомпании из столицы Грузии перед отменой авиасообщения между двумя странами.