{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Приостановка авиасообщения с Грузией

Последний самолет российской авиакомпании вылетел из Тбилиси

Ожидается, что он приземлится в аэропорту Шереметьево в 04:50 мск
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU 1893 вылетел в понедельник в Москву из Тбилиси, это следует из данных онлайн-табло международного аэропорта Тбилиси. Это последний рейс российской авиакомпании из столицы Грузии перед отменой авиасообщения между двумя странами.

На эту тему
Временный запрет на авиасообщение с Грузией. Что нужно знать туристам

Самолет "Аэрофлота" ожидается в Шереметьево в 04:50 мск.

20 июня в Тбилиси начались организованные оппозицией антироссийские выступления, поводом для которых стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГрузияРоссияПриостановка авиасообщения с Грузией
"Известия": соцстрахование перейдет на принципы ОСАГО
При расчете размера социальных страховых взносов планируется начать использование системы бонус-малус
Читать полностью