РМК планирует увеличить производство меди в челябинском Карабаше до 154 тыс. тонн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. "Русская медная компания" (РМК) планирует до конца года увеличить производство черновой меди на предприятии "Карабашмедь" в городе Карабаш Челябинской области с 139 тыс. до 154 тыс. тонн в год. Об этом в понедельник сообщил президент РМК Всеволод Левин в интервью ТАСС на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

"Учитывая, что у нас минерально-сырьевые дивизионы начали подтягиваться - Оренбургская область, Казахстан, мы поставили перед собой задачу увеличить производство на "Карабашмеди". В 2018 году получили уже 139 тыс. тонн, в 2019 году после расширения сернокислотного производства и замены конвертерных печей на импортные с газоплотными напыльниками увеличим производство до 154 тыс. тонн", - сказал Левин.

Группа РМК входит в тройку крупнейших производителей меди в России. В ее составе горнодобывающие и металлургические предприятия в Новгородской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях России, а также в Актюбинской области Республики Казахстан. Владеет 23 лицензиями на разведку и добычу минеральных ресурсов в России и Казахстане. Запасы медной руды компании превышают 2,6 млрд тонн, запасы меди - более 12 млн тонн. Производственные мощности компании позволяют ежегодно выпускать 220 тыс. тонн медных катодов и 235 тыс. тонн медной катанки.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.