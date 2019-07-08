"Ъ": рынок поддельных люксовых товаров в России превысил легальный оборот на 13%

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Годовой оборот контрафактных люксовых товаров в России превысил легальный сегмент рынка почти на 13%, сообщает в понедельник газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на исследование компании Brandmonitor, специализирующейся на защите интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактом.

Согласно подсчетам, которые приводит издание, объем продаж реплик люксовых брендов достигает 280 млрд руб. в год.

В то же время, по оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.

По данным издания, основными каналами сбыта контрафакта с долями 40% и 30% выступают торговые центры и вещевые рынки соответственно. Около 84 млрд рублей при этом приходится на онлайн-торговлю поддельными люксовыми товарами, из них 25 млрд рублей - это продажи через социальные сети и маркетплейсы, говорится в исследовании.

Отмечается, что чаще всего покупатели приобретают поддельные футболки, кроссовки, джинсы и сумки. При этом при покупке копий люксовых брендов они руководствуются, в первую очередь, функциональностью товара, качеством его изготовления и доступной ценой.