Что мы покупаем импульсивно в интернете, а что — в ТРЦ? И почему так происходит?

Где мы чаще снимаем стресс покупками одежды — в онлайне или офлайне? Почему сервисы доставки еды соблазняют нас на джанкфуд? И как мы воспринимаем товары, видя их в интернете и в обычном магазине?

У продавцов товаров, которые чаще других покупают в интернете, выше шансы спровоцировать нас на импульсивные траты в онлайне, чем в офлайне. Вы выбираете ресторан, исходя из его концепции, и смотрите на фирменные блюда, а через сервисы доставки почти всегда заказываете джанкфуд — вредную еду. Маловероятно, что вы принесете из торгового центра коробку с пятью одинаковыми футболками, но в онлайн-магазинах пользуются спросом такие наборы. Четыре факта о том, как мы выбираем и покупаем в интернете и в обычных магазинах Факт №1. Мы чаще импульсивно покупаем одежду в онлайне Одежда, обувь, ювелирные украшения и аксессуары, товары для красоты и детские товары — это топ-5 категорий, в которых половина онлайн-заказов — эмоциональные, а не рациональные, по данным, полученным в 2017–2018 годах в ходе внутренних исследований и от компаний-партнеров школы электронной коммерции iWENGO. Вы заказываете очередной свитшот не потому, что вам он действительно нужен, а потому что вам понравились фотографии модели или ироничная надпись на нем совпала с настроением. В офлайн-магазине у маркетологов в 2,5 раза меньше шансов соблазнить вас на эмоциональную трату, там, согласно исследованиям, 15–20% вещей покупают импульсивно. "Участница одной фокус-группы говорила: "Мне приходит рассылка с красивой одеждой от интернет-магазина — и я не замечаю, как мой палец тянется к кнопке "заказать", — рассказывает Юлиана Гордон, основатель школы электронной коммерции iWENGO, ранее топ-менеджер в OZON.ru, AIZEL.ru, PayPal, LeroyMerlin. Почему в онлайне мы чаще покупаем эмоционально? Первая причина. "В интернете человек покупает не товар, а контент: описание товара, фото, видео, а также сервис — доставку, удобную оплату и гарантии продавца. Чем лучше качество контента, тем больше вероятности, что вам очень захочется это купить", — продолжает Гордон. Вторая причина: купить можно быстро."Все онлайн-магазины работают над повышением скорости продажи, чем быстрее потребитель может купить товар, тем больше вероятности, что он будет покупать импульсивно, — объясняет она. — Если вы хотите избавиться от импульсивных трат, перед тем как добавить вещь в корзину, добавьте ее в "избранное" или виш-лист и оставьте там на пару дней. Нужны ли вам будут все эти товары послезавтра? Возможно, вы просто пытаетесь снять стресс покупками на сайте".

На эту тему Где покупать и зачем спорить с продавцом: правила онлайн-покупок

Ретейлеры делят сценарии совершения покупки на три основных типа: плановый, эмоциональный и срочный. Эмоциональная покупка в сегменте Fashion (одежда, обувь, аксессурары) всегда быстрая, она занимает в среднем 11 минут: от клика на вещь до заказа. "При этом в плановом сценарии — это, когда человек покупает то, что ему действительно нужно, — он заходит на сайт ретейлера в среднем 12 раз перед покупкой, и процесс может растянуться во времени на месяц и более, — добавляет Юлиана Гордон. — Срочная покупка в офлайн-магазине длится 20–30 минут. А плановая покупка — 1,5–3,5 часа: это поход по магазинам, выбор, консультация продавца, примерка и оплата". Третья причина связана со спецификой российского рынка. "Многие интернет-магазины не требуют оплату сразу, можно оплатить после доставки, соответственно, у покупателя не возникает обязательств выкупа товара в момент заказа, и это напрямую влияет на увеличение доли эмоционального шоппинга: "Заказал — могу не выкупать". В Европе эта практика не распространена: вы сначала платите за товар онлайн, а потом вам его доставляют. Итак, в российском интернет-магазине вы заказываете вещи, курьер привозит, вы примеряете и оплачиваете, если вам подходит. На этом этапе 30–50% потребителей в сегменте эмоционального шоппипга отказываются от товара. Но если товар уже куплен и не подходит по каким-то параметрам, то процент возврата довольно мал — 5–7%", — уточняет Гордон. Факт №2. Дорогие товары и милые мелочи быстрее купим в офлайне Утверждение, что мы менее рационально выбираем в интернет-магазинах и быстрее принимаем решения, когда выбираем онлайн, относится не ко всем категориям товаров. "Что касается гаджетов и бытовой техники, то потребители в целом тщательнее подходят к их выбору. Многие онлайн-магазины и маркетплейсы позволяют наглядно сравнивать такие товары, что приводит к более осознанным покупкам", — говорит Константин Локтев, директор по работе с ретейлерами исследовательской компании Nielsen Россия.

На эту тему Почему мы видим странную рекламу в интернете

"В сегменте DYI — это, например, мебель, кухни — по плановому сценарию выбор мебели может затянуться на полгода, и в этом плане онлайн и офлайн-каналы не отличаются", — добавляет Юлиана Гордон. Если речь идет о товарах в сегменте DYI, где процесс покупки изначально длительный (предполагает замеры и ожидание конечной цены), то и в офлайне у продавцов больше шансов, их задача — заманить клиентов из онлайна в офлайн. "У нас мебель премиум класса, при покупке офлайн не так ощущается стоимость изделия, клиент видит, за что он платит, — рассказывают в мебельной компании Raumplus. — В онлайн-магазине нет возможности увидеть и потрогать готовые образцы шкафов, гардеробных, поэтому цена ощущается выше, чем при заказе офлайн". Все вышеперечисленное, добавляют эксперты, потребители выбирают одновременно в двух каналах — в онлайне и в офлайне. Они изучают характеристики, цены и отзывы в интернете, а в магазин или шоу-рум приходят, чтобы ознакомиться с товарами поближе. Есть недорогие товары, которые быстрее продаются в обычных магазинах, потому что в реальности они лучше эмоционально "цепляют" покупателя. Это, например, сегмент подарков и креативных мелочей. "В нашем офлайн-магазине человек находится 12 минут, — говорит Юлия Пескова, совладелец компаний Kawaii Factory и Monoroom. — В онлайне — 23 минуты — это время от момента, как покупатель зашел на сайт, и до момента, как оплатил товар, потому что он дольше читает описание, рассматривает фотографии, сравнивает его с другими". Факт №3. Мы готовы купить пять одинаковых футболок в интернете В онлайне покупатели лучше реагируют на специальные наборы или упаковки, чем в офлайне, выяснили в Nielsen Россия.

Пять одинаковых серых футболок, например, или коробка с черными носками — это то, что мы вряд принесем домой из ТРЦ, но можем заказать в интернет-магазине, наверняка вы видели подобные наборы. В офлайн-магазинах эффективнее работают "скидки каждый день", примерно 42% ассортимента в крупнейших категориях товаров в массмаркете постоянно находится в распродаже. В интернет-магазинах такие акции работают хуже, а лучше — большие скидки в течение часа или вечера. И речь не только о "Черной пятнице" или "Киберпонедельнике". "Покупатель в интернете предпочитает кратковременные персонализированные скидки, они на пике трафика дают прирост продаж до 250–400%, — говорит Константин Локтев. — Пример: пик трафика онлайн-шопинга в Южной Корее — 9 утра в понедельник, когда люди едут на работу и ждут электричку. У студентов и школьников пик трафика приходится на 11–12 часов ночи, когда они пришли, сделали домашнее задание, а перед сном решили купить что-то в интернет-магазине. В офлайне такие промо дают прирост продаж, в среднем, на 5–10%". Факт №4. В ресторане чаще выбираем новое, в интернете — джанкфуд

На эту тему Не "мишлен" и не "забегаловка": какие форматы общепита выбирают россияне

Рестораторы в мегаполисах поочередно объявляют тренды на заведения с фо-бо или раменом, с узбекской и грузинской кухней, рыбные рестораны. Они спорят: бургерных достаточно много или уже слишком много? А вместо обычной пиццы вводят пинцу. У сервисов доставки, растущих темпами, которые не снились многим заведениям (совокупная сегментная выручка Delivery Club за прошлый год, например, увеличилась на 32,5%), все проще: самые популярные заказы — это бургеры, суши и роллы, и пицца. Бургеры на первом месте, по данным "Яндекс.Еды", с лета 2017 года по лето 2018 года заказы на них выросли в десять раз. У агрегаторов весомая доля бургеров доставляется из недорогих сетей с фастфудом, как McDonald's, Burger King. "Джанкфуд растет за счет потребителей, которые заказывают ситуативно: на праздники, на день рождения коллеги в офис, в пятницу, когда хочется себя побаловать. Таких заказов — подавляющее большинство, — говорит Иван Труфанов, директор по продукту и сооснователь сервиса доставки Broniboy. — Клиенты, которые покупают еду на агрегаторах каждый день или несколько раз в неделю, потому что решили питаться так, а не тратить время на магазины и приготовление, выбирают те блюда, которые считаются условно более "здоровыми". Если есть пиццу, роллы и бургеры в течение пары недель, уже захочешь борщ и салат. Лидерство сетевых фастфудов вроде Burger King, McDonald's и KFC объясняется достаточно низкими ценами и большой популярностью их брендов. У нас средний чек — 1,2 тыс. рублей, но заказы из фастфудов — ниже по цене, а заказы из премиальных ресторанов сильно выше". К тому же не все блюда можно без проблем доставлять из заведений. Многие рестораны не предлагают в агрегаторах супы или сложные вторые блюда, но выкладывают бургеры, поэтому в онлайне просто больше выбор еды, от которой отговаривают диетологи.

На эту тему Чем запомнился московский ресторан "Прага"