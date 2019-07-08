Турецкая компания намерена стать одним из поставщиков при производстве Aurus

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Джошкуноз Холдинг" (Турция), одним из клиентов которой является ПАО "КамАЗ", станет поставщиком при производстве российских автомобилей Aurus. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи главы республики Рустама Минниханова с генеральным директором "Джошкуноз Холдинг" Эрдемом Аджаем на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

"Президент Татарстана отметил высокую востребованность продукции "Джошкуноз". Одним из клиентов турецкой компании является "КамАЗ". Челнинский автогигант использует компоненты "Джошкуноз" при производстве новых каркасов кабин. Эрдем Аджай в свою очередь сообщил, что "Джошкуноз" станет одним из поставщиков при производстве автомобилей Aurus, которое будет организовано на площадке ОЭЗ "Алабуга", - говорится в сообщении.

Также компания ведет переговоры с "АвтоВАЗом", уточняет пресс-служба. Минниханов в свою очередь, отметил что "Джошкуноз" развивает производственные мощности в ОЭЗ "Алабуга". Так, в 2018 году турецкая группа компаний совместно с Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК) открыла новое производство стальных заготовок. Они используются при создании автокомпонентов.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.