Украина вышла из соглашения о международных сертификатах для грузовых автомобилей в СНГ

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Украина прекратила участие в Соглашении о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств - участников СНГ. Такое решение принято без обсуждения на заседании правительства страны в среду по инициативе Министерства инфраструктуры Украины.

Соглашение было подписано в апреле 2004 года в Казахстане, для Украины вступило в силу с 19 июля 2006 года. Документ регулирует порядок применения сертификатов на территориях стран, которые подписали документ. Сам сертификат предназначен для упрощения процедуры пересечения границ между странами СНГ, в частности, избежания многократного взвешивания транспортных средств.

Ранее кабинет министров уже прекратил действие ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ, объяснив это тем, что они несовместимы с обязательствами Украины в рамках ассоциации с Европейским союзом.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство Украины заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. Затем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства, подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ. В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.