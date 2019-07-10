Нефтегазовые компании направят 24 млрд рублей на реконструкцию нефтепроводов в Югре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ожидают, что инвестиции нефтегазовых компаний в реконструкцию трубопроводов составят 24 млрд рублей в 2019 году, что на 20% больше по сравнению с 2018 годом. Это позволит сократить количество аварий на данных объектах, сообщил ТАСС заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев в среду в кулуарах выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

"Планами на 2019 год предприятиями нефтегазового комплекса планируется объем инвестиций - 24 млрд рублей. По итогам 2018 года на данные цели было компаниями направлено более 20 млрд рублей", - сказал Забозлаев.

По его словам, если в 2018 году было реконструировано 1550 км трубопроводов, то по итогам текущего года планируется 2190 км. "Проводимые компаниями мероприятия позволили снизить количество аварий на нефтепроводах и водоводах с 3464 по итогам 2017 года до 2633 к концу 2018 года. В дальнейшем количество аварий будет только снижаться", - заявил Забозлаев.

На долю Югры приходится порядка 42,5% общероссийской добычи нефти, по этому показателю регион занимает первое место в России. Общая протяженность сети трубопроводов на территории автономного округа, по данным эксплуатирующих предприятий, составляет более 112 тыс. км (в том числе магистральные трубопроводы более 16 тыс. км).