УВЗ планирует выйти на конкурсы на поставку в регионы России мусоросортировочных заводов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (входит в Ростех) планирует участвовать в конкурсах на поставку в российские регионы мусоросортировочных заводов. Об этом сообщил в интервью ТАСС на ИННОПРОМ-2019 глава УВЗ Александр Потапов.

"Планируем выйти на конкурсы по поставкам российским регионам мусоросортировочных заводов. Рынок мусоропереработки мы считаем перспективным, исходя из политики государства по снижению объемов непереработанных отходов", - сказал Потапов.

Глава УВЗ отметил, что сейчас на этом рынке преобладают зарубежные технологии, что вызвано отсутствием отечественных аналогов по автоматизации мусоросортировочных комплексов. "Наш проект по производству таких комплексов должен решить эту проблему, создавая решения по импортозамещению ключевых компетенций в этой сфере", - добавил он.

Завод по переработке твердых бытовых отходов создан предприятием УВЗ - НПО "Буревестник". В интервью ТАСС на прошлом ИННОПРОМ Потапов отмечал, что решение УВЗ предусматривает возможность возврата продуктов утилизации в оборот, в производство, а не сжигание мусора как таковое.

НПК "Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимающаяся, в частности, разработкой и производством военной техники, включая танки, самоходные гаубицы, тяжелые огнеметные системы. 100% акций "Уралвагонзавода" принадлежит госкорпорации Ростех.