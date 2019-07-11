Гендиректор УВЗ: предприятиям ОПК нужны преференции при реализации гражданской продукции

"Уралвагонзавод" (УВЗ) со следующего месяца вернется к производству инновационных вагонов и уже представил новую модель городского трамвая. Генеральный директор УВЗ Александр Потапов в интервью ТАСС в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ рассказал о том, как можно помочь предприятиям ОПК с реализацией гражданской продукции, какие зарубежные рынки компания считает наиболее перспективными и какие решения УВЗ реализовал в сфере городского транспорта. — Александр Валерьевич, какие новые разработки представил "Уралвагонзавод" на выставке ИННОПРОМ-2019? — Выставка проходит ежегодно, поэтому частота представления наших новых разработок не всегда, к сожалению, соответствует частоте проведения выставок. Вместе с тем я считаю, что у нас очень успешно развиваются направления, связанные с разработкой производства трамваев новых моделей, и не только самих трамваев как таковых, но и комплектующих.

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В этом году мы презентовали новый трехсекционный трамвай модели 418. Во-первых, он от и до разработан конструкторами "Уралтрансмаша". Во-вторых, трамвай полностью укомплектован узлами отечественного производства, большая часть из которых изготавливается на самом "Уралтрансмаше" и на предприятиях Свердловской области. Мы планируем организовать работу следующим образом: будем проводить испытания, после чего к концу года получим сертификат, который позволит уже в следующем году производить и поставлять данную серию трамваев в российские города. Стоит отметить, что тележка для этого трамвая разработана силами специалистов-конструкторов "Уралтрансмаша", она универсальна и может быть использована для других трамваев, в том числе для серии 415. Эту полностью низкопольную машину уже можно увидеть на улицах Екатеринбурга. — Какие преимущества у новой тележки для трамвайных вагонов? — Тележка имеет свои особенности: во-первых, она полностью российского производства, во-вторых, ее можно эксплуатировать на любых рельсах. Иными словами, она не требовательна к качеству покрытия, а это важно с учетом изношенности транспортной инфраструктуры городов. Фактически минимизирует расходы для муниципалитетов по поддержанию полотна. Конечно, его надо менять, но тем не менее. Третий момент — конструкция тележки такова, что она легко ремонтируется, а также обладает повышенными характеристиками плавности, эксплуатационными и скоростными характеристиками. Большое преимущество вагонов на такой тележке — самый широкий среди предлагаемых сегодня на рынке трамваев проход в салоне, до 670 мм, что чрезвычайно удобно для малоподвижных людей. Такие посетители выставки на колясках уже опробовали наш трамвай и поставили самые высокие оценки комфорту передвижения по вагону. Поэтому планируем, что тележка и в перспективе будет лежать в основе новых моделей. И я думаю, что мы ее можем предлагать другим производителям трамваев, таким как "Трансмашхолдинг" и Усть-Катавский завод, но это уже вопрос будущего. У нас прошли встречи с главами регионов, с главами муниципалитетов — уже по презентации, продвижению нашей продукции в интересах российских городов. С трамваем знакомились представители администраций Башкортостана, Удмуртии, Ульяновской, Новосибирской, Омской областей, конечно же, Свердловской области, Екатеринбурга, Нижнего Тагила и других регионов. — То есть основная часть новых разработок все-таки относится к городскому транспорту? — Нет, почему же? Заслуживает внимание и то, что мы в этом году освоили и сейчас локализуем производство харвестерных головок, которые будут востребованы, я думаю, не только крупными лесными хозяйствами, но и компаниями, которые могли бы использовать их для обработки леса. Также мы сейчас разрабатываем технику, гусеничную и колесную, куда можно будет устанавливать оборудование для заготовки леса. В целом у нас порядка 30–40 проектов в гражданской отрасли, которые сейчас отрабатываются и находятся в разной степени готовности.

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Сейчас мы разрабатываем и модернизируем дорожно-строительную технику совместно с Челябинским тракторным заводом. Планируем выйти на конкурсы по поставкам российским регионам мусоросортировочных заводов. Рынок мусоропереработки мы считаем перспективным, исходя из политики государства по снижению объемов непереработанных отходов. Сейчас на этом рынке преобладают зарубежные технологии, что вызвано отсутствием отечественных аналогов по автоматизации мусоросортировочных комплексов. Наш проект по производству таких комплексов должен решить эту проблему, создавая решения по импортозамещению ключевых компетенций в этой сфере. Предприятия УВЗ обладают также определенной компетенцией в производстве электроприборов для системы городского освещения. Например, хорошо известен холдинг "Швабе", который специализируется на аналогичном оборудовании, и мы не стремимся создавать конкурентную среду, но вместе с тем и в этом сегменте тоже работаем. — Какую поддержку, на ваш взгляд, может оказать государство в реализации проектов по диверсификации производства, о которых вы говорите? — Хотел бы отметить, что диверсификация — одна из наших стратегических задач. Уже по итогам 2018 года корпорация увеличила выпуск гражданской продукции до 38%, а на самом "Уралвагонзаводе" этот показатель достиг 46%. Мы продолжим расширять ассортимент невоенных изделий, например, за счет постоянного обновления линейки подвижного состава, разработки и производства новых продуктов в сегменте тяжеловесного и многоосного движения. Я думаю, что для реализации поручений президента России по диверсификации нужна система государственной поддержки предприятий ОПК, которая стимулировала бы спрос именно на их гражданскую продукцию, так как есть поручение президента, а неукоснительное выполнение гособоронзаказа — задача номер один. Если же говорить о том, что представлено на выставке ИННОПРОМ, то, на мой взгляд, преференции предприятиям ОПК по поставкам той же трамвайной техники при прочих равных условиях в тактико-технических характеристиках и цене оказали бы "оборонке" существенную поддержку в отраслях, где представлена продукция и чисто "гражданских" коллег. — Когда планируется возобновить производство инновационных вагонов и как вы оцениваете потребность рынка в этих вагонах в ближайшие годы? — Дело в том, что инновационные вагоны потому и называются инновационными, что обладают рядом преимуществ.

Мы со следующего месяца уже переходим на программу выпуска инновационных вагонов

Но, опять же, спрос определяет предложение. Будет спрос — будем делать. — На ближайшие несколько лет вы спрос, соответственно, видите? — Прогнозировать достаточно сложно, потому что рынок подвержен определенным колебаниям, но могу сказать, что 2019 год законтрактован, 2020 год — в большей степени законтрактован, 2021 год — частично законтрактован. — А сколько инновационных вагонов в год планируете производить? — На сегодняшний день можно сказать, что объем со следующего года составит порядка 12 тыс. Но это еще не завершение контрактной работы, потому перед дивизионом гражданской продукции стоит задача уже к концу года иметь полный портфель заказов на следующий год. — То есть объем может вырасти? — Может. — А 2019 год? — На 2019 год у нас фактически 50 на 50. — Если говорить о вагоностроении, то на какие факторы вы опираетесь при ориентировании продукции на экспорт? — Одно могу сказать — в стратегии нашей корпорации одним из приоритетных направлений является поставка гражданской продукции на экспорт, в том числе и железнодорожных вагонов. Другой вопрос — необходимо рассматривать финансово-экономические показатели, и проекты должны носить определенную рентабельность и быть привлекательными не только с точки зрения проникновения на рынок, но и получения определенных дивидендов. И если ты их видишь, может быть, не сегодня, а завтра, послезавтра, то, конечно, в этом есть определенный смысл.

Другое дело, если одна африканская страна предложила создать совместное производство в количестве 200 вагонов в год, а мы 200 вагонов делаем за несколько дней. Такие проекты, я считаю, носят больше популистский характер, они плохо проработаны и в нашей стратегии не предусмотрены