"Швабе" представит на выставке в Германии образцы прицельной и наблюдательной техники

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" (входит в Ростех) представит на международной выставке охотничьего и спортивного оружия IWA & OutdoorClassics 2019 в Нюрнберге (Германия) более 30 образцов прицельной и наблюдательной техники, сообщает в четверг компания.

Экспозиция состоится с 8 по 11 марта. Продукцию на стенде холдинга продемонстрируют Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ) и Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ), входящие в "Швабе". На выставке планируется показать широкую линейку коллиматорных и оптических прицелов.

Ключевыми экспонатами станут панкратические и оптические прицелы, в том числе линейки Zenit. Кроме того, на выставке представят влагозащищенный бинокль со стабилизацией изображения и линейку кронштейнов.

По словам генерального директора "Швабе" Алексея Патрикеева, продукция холдинга пользуется высоким спросом на оружейном рынке Европы. "Зона экспорта охватывает такие страны, как Польша, Болгария, Швеция, Чехия и другие. Безусловно, этот рынок представляет для нас высокий экономический интерес", - приводит его слова пресс-служба компании.

Международная выставка охотничьего и спортивного оружия, аксессуаров и оснастки для отдыха IWA & OutdoorClassics пройдет в этом году в 46 раз. В прошлом году в ней участвовали более 1500 компаний, посетили более 50 тыс. специалистов из 120 государств.