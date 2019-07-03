"Уралтрансмаш" представит на выставке ИННОПРОМ новый низкопольный трамвай

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Завод "Уралтрансмаш" (структура "Уралвагонзавода" (УВЗ), входит в госкорпорацию "Ростех") презентуют новый трехсекционный низкопольный трамвай 71-418 на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Особенность вагона в том, что в нем применены исключительно российские комплектующие, сообщил в среду журналистам заместитель генерального директора предприятия по гражданской технике Ильдар Газизов.

"В прошлом году мы разработали инновационную модель односекционного вагона 415, и на базе этой модели создан трехсекционный. В данном вагоне все комплектующие - российского производства. Более 60% мы локализовали у себя на производстве, все остальное покупаем у российских производителей. Это первый образец, который планируется после презентации на ИННОПРОМе отправить на испытания в Екатеринбурге", - сказал Газизов.

По его словам, максимальная вместимость салона - 320 человек. В вагоне предусмотрена автоматическая система учета пассажиров, которая позволяет рассчитать пассажиропоток и направить трамвай на наиболее востребованные маршруты. "Также предусмотрена система по контролю состояния водителя. Если водитель устал или ему стало плохо, система видит это и дает сигнал, чтобы водитель взбодрился. Кроме того, сигнал сразу же уходит в диспетчерский пункт, и диспетчер принимает решение о направлении спецбригады к данному трамваю", - отметил Газизов.

Как уточнил главный конструктор гражданской продукции завода Сергей Соловьев, данная модель - второй после 71-415 полностью низкопольный трамвай в линейке предприятия. "Он полностью адаптирован под все трамвайные линии, трамвайные сети РФ, то есть любой город, хорошие ли там рельсы или изношенные, может эксплуатировать этот вагон. Не надо переделывать ни остановочные комплексы, ни контактную сеть, ни рельсовое полотно", - пояснил Соловьев.

По словам генерального директора "Уралтрансмаша" Владимира Городилова, трамвай будет запущен в опытную эксплуатацию в Екатеринбурге в сентябре, и уже в конце этого или начале следующего года предприятие планирует пройти сертификацию и начать серийное производство модели. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов сообщил журналистам, что власти города заинтересованы в приобретении данных трамваев и ищут механизмы, которые бы позволили муниципалитету обновить трамвайно-троллейбусный парк в ближайшие годы.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.