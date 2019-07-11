"Уралвагонзавод": предприятиям ОПК нужны преференции при реализации гражданской продукции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Предприятиям оборонно-промышленного комплекса, выполняющим поручение президента РФ по диверсификации производства, нужна система государственной поддержки, которая бы стимулировала спрос на их гражданскую продукцию. Такое мнение в интервью ТАСС озвучил глава научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) Александр Потапов в ходе международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

"Я думаю, что для реализации поручений президента России по диверсификации [производства] нужна система государственной поддержки предприятий ОПК, которая стимулировала бы спрос именно на их гражданскую продукцию, так как есть поручение президента, а неукоснительное выполнение гособоронзаказа - задача номер один", - пояснил Потапов.

Что касается УВЗ, то преференции могли бы быть предоставлены при поставках трамвайной техники. "При прочих равных условиях в тактико-технических характеристиках и цене оказали бы "оборонке" существенную поддержку в отраслях, где представлена продукция и чисто "гражданских" коллег", - добавил глава УВЗ.

Он подчеркнул, что диверсификация производства - одна из стратегических задач УВЗ. По итогам 2018 года корпорация увеличила долю гражданской продукции в общем объеме производства до 38%, а на "Уралвагонзаводе" этот показатель достиг 46%. "Мы продолжим расширять ассортимент невоенных изделий, например, за счет постоянного обновления линейки подвижного состава, разработки и производства новых продуктов в сегменте тяжеловесного и многоосного движения", - отметил Потапов.

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу довести долю гражданской продукции в общем объеме производства на предприятиях ОПК минимум до 17% к 2020 году, 30% - к 2025 году и 50% - к 2030 году. Этот показатель, согласно стратегии госкорпорации "Ростех", в которую входит "Уралвагонзавод", должен быть достигнут на пять лет раньше - к 2025 году.

НПК "Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимается, в частности, разработкой и производством военной техники, включая танки, самоходные гаубицы и тяжелые огнеметные системы. 100% акций "Уралвагонзавода" принадлежит госкорпорации "Ростех".