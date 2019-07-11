УВЗ полностью законтрактован на поставку инновационных вагонов в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ) полностью законтрактован на производство инновационных вагонов в 2019 году, предприятие возобновит его в августе. Об этом в интервью ТАСС в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ рассказал генеральный директор компании Александр Потапов.

"Мы со следующего месяца уже переходим на программу выпуска инновационных вагонов <…>. 2019 год законтрактован, 2020 год - в большей степени законтрактован, 2021 год - частично законтрактован", - сказал он.

Производство инновационных вагонов УВЗ приостановил в сентябре 2018 года, сохранив выпуск обычных: компании было проблематично собирать на одной площадке инновационные и стандартные вагоны. Выпуск УВЗ инновационных вагонов возобновится в августе. Главное отличие инновационного вагона от обычного - в увеличенной нагрузке на ось. Если у обычного вагона этот показатель составляет 23,5 т, то у инновационного - 25 т.

"Уралвагонзавод" - крупнейшее российское предприятие крупного машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн.

Полный текст интервью на сайте ТАСС.