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Кабмин приостановил правила по оснащению ГЛОНАСС грузовиков под опасные грузы и автобусов

Правила приостановлены до конца мая 2020 года

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Правительство РФ приостановило действие правил оснащения автобусов и троллейбусов, а также грузовиков, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS до конца мая 2020 года. Это следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В феврале 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, обязывающее перевозчиков опасных грузов и операторов пассажирского извоза оборудовать транспортные средства системой навигации ГЛОНАСС. Затем в конце 2018 года правительство разрешило не оснащать пассажирский автотранспорт системами ГЛОНАСС до 1 июля 2019 года.

Аппаратура должна обеспечивать передачу в Ространснадзор данных о перемещении машин через ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС". Требования к ней установлены техрегламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", который предусматривает обязательную сертификацию. Но, как отмечали в Минтрансе, в настоящее время отсутствует возможность оснащения транспортных средств спутниковой аппаратурой, отвечающей установленным требованиям.

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