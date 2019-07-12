Подача газа на ТЭЦ в Мытищах восстановлена

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Специалисты "Мосгаза" восстановили подачу газа на ТЭЦ-27 "Северная" в Мытищах, которая обслуживает потребителей из Северного и Северо-Восточного округов Москвы, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе предприятия. Газоснабжение там было прервано из-за пожара на газопроводе в четверг.

Что известно о пожаре рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах

"Специалисты "Мосгаз" восстановили подачу газа к ТЭЦ-27 "Мосэнерго" в 20:30 12 июля 2019 года. Перед пуском специалисты установили на газопровод высокого давления запорное устройство с дистанционным управлением. Работы были проведены в сжатые сроки, чуть более, чем за сутки", - заявил собеседник агентства.

По его словам, сейчас на месте специалисты готовят к вводу вторую линию газопровода, которая также будет оборудована дистанционно управляемым запорным устройством. "Причины происшествия установит следствие", - добавили в пресс-службе.