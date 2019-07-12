WSJ: в США регулятор утвердил договоренность о взыскании с Facebook $5 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Федеральная торговая комиссия (ФТК) США утвердила соглашение с американской компанией Facebook, оно предполагает выплату корпорацией $5 млрд в связи с нарушениями при обработке личной информации пользователей. Об этом сообщила в пятницу электронная версия газеты The Wall Street Journal.

По словам ее источников, договоренность поддержали на этой неделе трое из пяти членов комиссии. ФТК в марте 2018 года начала расследование в отношении Facebook, которая владеет одноименной социальной сетью. Цель разбирательства состояла в том, чтобы установить, нарушила ли компания свои обязательства по защите и хранению личных данных.

Материалы, касающиеся соглашения, далее будут переданы на рассмотрение в Министерство юстиции США. Как скоро ведомство вынесет свое решение, пока не уточняется. Как отмечает газета, в соглашении оговариваются новые требования властей США к Facebook относительно хранения личных данных пользователей.

Расследование ФТК в отношении Facebook было начато в свете скандала. Он разразился после публикации газеты The New York Times о передаче данных соцсети Facebook британской компании Cambridge Analytica. По разным оценкам, речь идет о персональных данных примерно 87 млн пользователей. Главе Facebook Марку Цукербергу в 2018 году пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей, что впредь в Facebook будут бережнее обращаться с личными данными пользователей.