ТЭЦ в Мытищах возобновила работу после пожара в районе станции

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. ТЭЦ-27 "Мосэнерго" (ТЭЦ "Северная") включена в работу и несет нагрузку в соответствии с графиком после произошедшего рядом с ней пожара и остановки работы. Об этом говорится в сообщении "Мосэнерго".

Что известно о пожаре рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах

"ТЭЦ-27 ПАО "Мосэнерго" (ТЭЦ "Северная") восстановила выработку и подачу электроэнергии потребителям после вынужденной остановки 11 июля", - говорится в сообщении.

Днем 11 июля произошло возгорание газопровода, подающего газ на ТЭЦ-27. Из-за инцидента подача газа прекращалась, станция приостанавливала выработку электроэнергии.

"После ликвидации последствий пожара на газопроводе за территорией электростанции, не принадлежащем и не эксплуатируемом "Мосэнерго", и возобновления подачи газа на ТЭЦ-27 сегодня в 8:01 мск в работу включена газовая турбина ГТ-32, работающая в составе третьего энергоблока станции. В данный момент станция работает в обычном режиме и несет электрическую нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком", - отмечает "Мосэнерго".

"Мосэнерго" ожидает полного восстановления системы газоснабжения станции и ввода второй линии газопровода.