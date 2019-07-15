Промсвязьбанк планирует расширить офисную сеть на 10-15% к 2023 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Несмотря на текущую тенденцию на сокращение банками количества офисов в связи с переходом на цифровые каналы обслуживания Промсвязьбанк планирует расширить офисную сеть в РФ на 10-15% к 2023 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава банка Петр Фрадков на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

"С одной стороны, есть общая тенденция на сокращение сети филиалов и переход на цифровизацию <...> С другой стороны, у нас есть специализация - работа с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, в том числе с военнослужащими. Там, конечно, цифровые продукты не всегда применимы, в силу различной специфики <...> Если говорить о масштабах, то мы ориентируемся на расширение сети примерно на 10-15% до 2023 года", - сказал он.

При этом офисная сеть Связь-банка, который будет передан на баланс ПСБ, позволит Промсвязьбанку нарастить присутствие в тех регионах, где он ранее не был слабо представлен.

"Большая часть сети Связь-банка находится в тех районах, где ПСБ не представлен. Передача банка не просто усилит нашу сеть, а достаточно оперативно создаст новую. Например, ПСБ не очень хорошо представлен на Северном Кавказе, а Связь-банк, напротив, неплохо работает в этом регионе. Для нас это важно с точки зрения работы с предприятиями", - сказал он.

При этом Фрадков отметил, что рассчитывает на передачу Связь-банка до конца 2019 года.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходила в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступили Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС являлся генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.