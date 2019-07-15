Фрадков: Промсвязьбанк ведет 700 судебных дел по всему миру на сумму 500 млрд рублей

Промсвязьбанк хочет через суд вернуть активы на более чем 500 млрд рублей по 700 искам, в том числе к бывшим владельцам банка. Как продвигаются судебные тяжбы, сколько на это может потребоваться времени, а также о планах по развитию ПСБ как опорного банка оборонно-промышленного комплекса рассказал в интервью ТАСС его глава Петр Фрадков на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ. — Какие у вас состоялись встречи и соглашения в рамках выставки ИННОПРОМ? — ИННОПРОМ — одно из ключевых промышленных мероприятий страны. Для нас выставка играет важную роль, ведь мы все-таки больше банк про промышленность в широком смысле слова, а не только про "оборонку". Хоть и являемся опорным для нее. Кроме того, у нас есть проекты и в девелопменте, и в сельском хозяйстве, других отраслях. Мы встретились с крупными компаниями, обсудили различные проекты, договорились о конкретных вещах. Тем не менее мы участвуем прежде всего как банк в финансировании проектов именно на стыке оборонно-промышленного комплекса с гражданским сегментом, поэтому наш интерес здесь очень большой. — Вы затронули тему ОПК. Уже сообщалось, что ПСБ сформировал перечень приоритетных проектов по диверсификации ОПК. Что это за перечень? Что вы можете предложить тем предприятиям, которые хотят диверсифицироваться, выйти на экспорт? — Я бы, наверное, не оперировал термином "перечень". Что мы делаем? Прежде всего, надо обозначить, что ПСБ работает с предприятиями ОПК комплексно, мы оказываем им всестороннюю поддержку. Кредитный портфель банка по клиентам ОПК достиг 170 млрд, кроме того, еще на 100 млрд одобрены лимиты кредитования. Причем часть проектов финансируем по ставке существенно ниже рыночной.

Также у нас есть специальный продукт, который уже начинает показывать свою эффективность, — это так называемое финансирование предприятий оборонно-промышленного комплекса под госконтракты по ставке 6,5%. Таких кредитов у нас уже выдано 35 млрд рублей. Запрос огромный — больше чем на 100 млрд. Выдавая кредиты и рефинансируя задолженность предприятий оборонно-промышленного комплекса под такую ставку, мы значительно облегчаем им долговую нагрузку, и это главный базовый постулат нашей работы. Поддержка диверсификации — тоже часть работы, и субсидирование процентной ставки для таких проектов — один из запрошенных нами специнструментов, мы ведем разговор с Минпромторгом по этой теме. Иными словами, мы предлагаем госсубсидирование тех кредитов ПСБ, которые будут направлены именно на диверсификацию. Мы обсуждаем предложения, которые ни в коем случае не подменяют, не отменяют и не дублируют продукты институтов развития. ПСБ уже наладил работу с предприятиями ОПК, понимает их потребности, финансовые модели, реальную загрузку и существующие компетенции в разных направлениях. Поэтому мы высоко оцениваем потенциальную эффективность этого инструмента. — А субсидирование именно на эту процентную ставку (6,5%)? — В идеале хотелось бы, чтобы она была даже меньше 6,5%. Это принципиально важно, потому что, еще раз повторю, у нас большое количество успешно действующих институтов развития, которые занимают свои ниши. Но банковское плечо все равно необходимо для предоставления оборотных средств, для финансирования оперативных проектов. Вместе с этим субсидированием сложится такой комплекс инструментов, который позволит предприятию, занимающемуся диверсификацией, финансово выгоднее реализовывать свои проекты. Сейчас идеи наталкиваются на то, что экономика, может быть, и неплохих проектов не выдерживает рыночных ставок. Я думаю, что портфель наших проектов в области диверсификации в трех-четырехлетней перспективе составит где-то 300–400 млрд рублей. Эта история будет естественно дополнять наше взаимодействие с ОПК. Тем более что, согласно стратегии, мы должны в обозримой перспективе, в течение двух-трех лет, принять на сопровождение до 70% всего гособоронзаказа. Сейчас у нас 40%. — До конца года вы на сколько планируете увеличить? — Если все будет идти по плану, я думаю, что к концу года у нас должно быть 50%. Это контракты, которые нам передаются в рамках двух распоряжений правительства. Сейчас разрабатывается третье распоряжение. Есть и плановая работа по открытию новых контрактов, которые в приоритетном режиме заводятся к нам в банк. Я консервативно прогнозирую, что этот год мы закончим с 50%. С другой стороны, ПСБ уже сейчас по факту банк номер один с точки зрения сопровождения этих контрактов. — Какова итоговая сумма по переданным кредитам и инструментам капитала? — Было передано чуть больше 100 млрд рублей кредитов. Капитал пока не передан. Нормативная база позволяет в течение полугода после передачи кредита разработать и реализовать механизм передачи инструментов капитала. Сумма уже определена, это порядка 10 млрд рублей. Думаю, до конца года мы его получим в виде капитала. — Сейчас идет несколько судебных дел Промсвязьбанка с бывшими акционерами. В целом какие суммы вы рассчитываете вернуть? — Конечно, мы рассчитываем вернуть максимальную сумму. Судебные иски поданы как в России, так и за рубежом. Все-таки определенными действиями отдельных уполномоченных лиц банку был нанесен существенный ущерб, который потом вылился в необходимость проведения санации и докапитализации за счет средств государства. Так что сейчас ведутся стандартные судебные процедуры.

Судебных исков много — не меньше 700 дел по разным направлениям, включая не только бывших акционеров, но и проблемные активы. Мы постепенно устанавливаем контроль над теми активами, которые в связи с действиями отдельных лиц были либо выведены, либо над которыми банк потерял контроль в силу разных причин. Это работа не на один год, но она идет, мы движемся в верном направлении. Судом накладываются обеспечительные меры, арестовывается имущество. Уже есть и отдельные решения на миллиарды рублей по возмещению потерь банка. Мы работаем в тесном взаимодействии с Федеральной службой судебных приставов. — Вы сказали, что дел 700. На какую общую сумму? — Более 500 млрд рублей. Что касается нашей судебной тяжбы именно с бывшими акционерами, контролирующими банк лицами, принимавшими решения, подписывавшими определенные сделки по выводу активов, — таких требований у нас на 282 млрд рублей. — Сейчас активно обсуждалась тема кибербезопасности. Сколько вы тратите на это, насколько вы уделяете этому направлению внимание? Какой несли из-за этого ущерб? — Так как мы работаем с гособоронзаказом, с конфиденциальной и чувствительной информацией, для нас тема защиты контура от взломов и мошенничества приобретает немного другое звучание.

Мы работаем с данными ГОЗ, военнослужащих, сотрудников различных предприятий и структур, поэтому требования к нам предъявляются выше, чем к стандартному банку. Мы, возможно, единственный банк в стране, который проходил проверки специализированных организаций, относящихся к спецслужбам, а не только к банковскому надзору. Все это требует дополнительной безопасности, бюджет на кибербезопасность может достигать миллиарды рублей. — Участились случаи даже не кибервзломов, а именно использования социальной инженерии для того, чтобы получить ту или иную информацию. С этим как вы боретесь? — Несомненно, мы за этим следим. У нас есть программы, которые позволяют на это реагировать. Будущее покажет, как это будет реально работать, потому что пока это пилотные проекты. — Есть ли подвижки по передаче Связь-банка? — Ожидаем, что в соответствии с тем законом, который был подписан, передача Связь-банка на баланс Промсвязьбанка состоится в этом году. Соответствующие работы, во всяком случае, проводятся. Плюс мы достигли хороших договоренностей с ВЭБ.РФ в том смысле, что на баланс мы не получим проблемные активы. Это неплохой банк, он достаточно хорошо представлен в регионах. Большая часть сети Связь-банка находится в тех районах, где ПСБ не представлен. Передача банка не просто усилит нашу сеть, а достаточно оперативно создаст новую. Например, ПСБ не очень хорошо представлен на Северном Кавказе, а Связь-банк, напротив, неплохо работает в этом регионе. Для нас это важно с точки зрения работы с предприятиями. — А вы уже оценивали, сколько из этой сети вы сохраните и в каких регионах? — Мы, конечно, оценивали. Бо́льшая часть сети сохранится, где-то произойдет оптимизация, причем необязательно, что это будут отделения Связь-банка. В тех регионах, где будет и где есть дублирование, будем смотреть, сравнивать, принимать решения. — Что в таком случае планируется по офисной сети? Будете ее расширять или же сокращать? — Что касается сети — это непростой вопрос.