Департамент ветеринарии Кубани опроверг информацию о сокрытии вспышек болезней животных

СОЧИ, 15 июля. /ТАСС/. Департамент ветеринарии Краснодарского края опроверг данные о сокрытии вспышек болезней животных в регионе, о которых ранее сообщал Россельхознадзор, говорится на сайте регионального ведомства.

"Информация о якобы отсутствии должного контроля над эпизоотической ситуацией на территории Кубани не соответствует действительности. В 2018 году и с начала 2019 года в регионе африканская чума свиней регистрировалась дважды (Тимашевский и Курганинский районы). Кроме того, за указанный период специалистами государственной ветеринарной службы края было обнаружено шесть инфицированных объектов, один из которых выявлен в дикой фауне города Горячий Ключ", - говорится в сообщении ведомства.

Очаги были выявлены благодаря лабораторно-диагностической работе. "При получении положительных результатов лабораторных исследований оперативно накладывались ограничительные мероприятия - карантин. Мероприятия в очагах были проведены своевременно и завершены в установленные сроки", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе отметили, что эпизоотические расследования причин возникновения африканской чумы свиней в каждом случае проводились с участием специалистов Россельхознадзора, нарушений по установлению и снятию карантина выявлено не было.

Кроме того, в регионе продолжается работа по профилактике и ликвидации очагов заболеваний животных, в том числе бруцеллеза и лейкоза. При этом специалисты Россельхознадзора не направляли в адрес краевого департамента ветеринарии информацию о выявлении больных лейкозом и бруцеллезом животных с подтвержденным диагнозом для принятия мер реагирования.

Ранее Россельхознадзор заявил о сокрытии вспышек болезней животных в Волгоградской области, Ставропольском и Краснодарском краях. Так, по данным ведомства, на Кубани в 2018-2019 годах региональные управления по ветеринарии своевременно не реагировали на вспышки африканской чумы свиней (АЧС), не противодействовали сложившейся неблагополучной ситуации по бруцеллезу и лейкозу, также были выявлены многочисленные системные нарушения на молочных предприятиях.