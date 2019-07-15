Заводу по переработке сои под Краснодаром окажут господдержку после пожара

КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. Власти на Кубани рассмотрят возможность оказания господдержки заводу по переработке сои и производству добавок к комбикормам в поселке Белозерный под Краснодаром, поставлявшему продукцию крупным птицеводческим и свиноводческим предприятиям РФ, включая предприятия в Крыму, для восстановления его деятельности после крупного пожара. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Пожар площадью 1200 кв. м в цехе по переработке сои на заводе "Дары Кубани", расположенном в поселке Белозерный под Краснодаром, произошел в субботу вечером. По предварительным данным, причина ЧП - возгорание двигателя в одной из установок. Руководитель предприятия сообщал, что работа завода приостановлена, ущерб оценивается в несколько десятков миллионов рублей.

"У нас в регионе нет предприятий, в работе которых мы были бы не заинтересованы. После того, как у них случилось ЧП, мы стараемся оказывать аграриям поддержку, чтобы они функционировали. Обращение предприятия об оказании господдержки будет рассмотрено, и по возможности будет оказана помощь для восстановления его работы", - уточнили в министерстве.

Руководитель предприятия "Дары Кубани" Николай Чабан сообщил ТАСС, что для восстановления деятельности предприятия необходимо будет искать новую территорию для строительства завода, закупать оборудование, точная сумма, необходимая для этого пока не рассчитана, компания рассчитывает на получение субсидий в Краснодарском крае. Он пояснил, что только на самом заводе работали 102 человека, кроме того была собственная транспортная компания, которая осуществляла транспортировку товара, все остались без работы, средств для оказания помощи людям у предприятия на данный момент нет.

"Для того, чтобы отработать действующие контракты, придется перекупать сою. У нас еще не закрытые кредиты, в лизинг были взяты системы фильтрации, экструдеры для установок, обязательства перед колхозами и фермерами. Мы поставляли добавки к комбикормам, соевый жмых, без которого невозможно разведение птицы и свиней, в разные регионы РФ, например, 2 тыс. т только кубанскому агрокомплексу, мы поставляли в Ростовскую область, в Крым около 300-500 т в месяц - предприятию "Дружба народов", всем крупным предприятиям. ", - пояснил руководитель "Дары Кубани".

Согласно сайту компании, ООО "Дары Кубани" - масложировой перерабатывающий комплекс с более чем 10 летним опытом работы. Предприятие расположено в поселке Белозерном Краснодарского края.