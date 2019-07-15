Имущество производителя воды "Архыз" выставят на торги

ЧЕРКЕССК, 15 июля./ТАСС/. Имущество производителя минеральной воды "Архыз" - ЗАО "Висма", признанного банкротом, будет выставлено на торги. Начальная стоимость имущества составляет около 900 млн. рублей, сообщается на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

"Должником проводятся мероприятия по обеспечению сохранности имущества, находящегося в залоге. Начальная продажная цена предмета залога определена с учетом рыночной стоимости, определенной по результатам независимой оценки, в размере 890 111 417 руб. 00 коп. (без НДС)", - говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте, в ходе торгов будут реализованы земельные участки, здания, скважины, цеха и оборудование, транспорт и торговый знак компании. Информация о порядке и сроках проведения торгов не указывается.

Банкротство "Висмы"

Из материалов, опубликованных в картотеке арбитражных дел, следует, что заявление о признании производителя минеральной воды банкротом подала группа кредиторов в мае 2015 года. В процессе рассмотрения материалов судом в дело о банкротстве вступали новые лица. В итоге количество кредиторов выросло до 10, среди них числились ПАО "Сбербанк России" и УФНС России по КЧР. Общий объем требования кредиторов превысил 2 млрд рублей, из которых более 1,8 млрд рублей составляет задолженность Сбербанку, который часть долга продал ООО "Дельта".

Решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 6 февраля 2017 году, компания была признана банкротом, началась процедура конкурсного производства. Представитель учредителей компании подал ходатайство на прекращение производства по делу о банкротстве, на что 11 июля 2019 года был получен отказ от Арбитражного суда КЧР. Срок конкурсного производства в отношении ЗАО "Висма" был продлен на шесть месяцев, заседание по результатам конкурсного производства назначено на 10 января 2020 года.

ЗАО "Висма", основным брендом которого является марка минеральной воды "Архыз", добываемая и разливаемая в горах Карачаево-Черкесии, была создана 1993 году. Предприятие входило в пятерку крупнейших производителей воды в России с долей рынка 6,4% в стоимостном выражении.